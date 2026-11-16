La Dirección General de Tráfico ha confirmado un corte total de la circulación en la carretera A-1402 como consecuencia de una serie de intervenciones sobre el asfalto. Imagen ilustrativa.

La circulación en la provincia de Teruel afronta una notable alteración desde este lunes, 16 de noviembre. La Dirección General de Tráfico ha confirmado un corte total de la circulación en la carretera A-1402 como consecuencia de una serie de intervenciones sobre el asfalto. La incidencia interrumpe el tránsito regular en ambos sentidos a lo largo de más de diez kilómetros de trazado.

El cierre de la vía comenzó a las 11:10 horas tras registrarse la notificación oficial por parte de los servicios de carreteras. La previsión oficial estima que las restricciones permanecerán activas de forma ininterrumpida hasta mediados de febrero de 2027.

Si tienes previsto realizar desplazamientos por esta comarca aragonesa, conviene que revises las rutas con antelación suficiente.

¿Qué tramo permanecerá cortado y hasta cuándo durarán las obras?

El tramo afectado por los trabajos se sitúa entre el punto kilométrico 8,8 y el 19,375, dentro del término municipal de Alloza y en dirección hacia Oliete.

La circulación en la provincia de Teruel afronta una notable alteración desde este lunes, 16 de noviembre. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Esta zona presenta un trazado sinuoso que ahora recibe labores de reacondicionamiento y refuerzo estructural del firme. Las obras en la calzada impiden el paso simultáneo de turismos y de vehículos de transporte de mercancías.

De acuerdo con la información facilitada por las administraciones competentes y la DGT, la reapertura al tráfico no se producirá antes de las 15:00 horas del 15 de febrero de 2027. El corte se mantendrá durante las 24 horas del día a lo largo de todo el periodo invernal para agilizar las tareas. Los operarios y la maquinaria pesada trabajarán sobre la plataforma para corregir las deficiencias del asfalto.

¿Qué desvíos deben utilizar los conductores durante el corte de la carretera?

Para minimizar el impacto sobre la movilidad comarcal, los organismos públicos han habilitado itinerarios alternativos debidamente señalizados en los cruces principales.

La Dirección General de Tráfico ha confirmado un corte total de la circulación en la carretera A-1402 como consecuencia de una serie de intervenciones sobre el asfalto. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El desvío oficial aconseja a los conductores utilizar la carretera A-223 y enlazar posteriormente con la A-1401 para sortear el punto clausurado. Esta combinación viaria permite conectar los municipios de la zona con seguridad y evitar las retenciones.

El operativo especial incluye cartelería informativa y señales luminosas en las inmediaciones de los accesos principales para avisar a los automovilistas.

La Guardia Civil y los servicios de Protección Civil recomiendan extremar la precaución al volante ante el aumento puntual de tráfico en las vías secundarias del entorno. Asimismo, los residentes de las localidades próximas cuentan con accesos específicos para la maquinaria agrícola y la atención de emergencias prioritarias.