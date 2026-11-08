El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible prevé la ampliación de capacidad de la autovía A-67. Imagen ilustrativa.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible prevé la ampliación de capacidad de la autovía A-67, en el tramo comprendido entre Polanco y Santander, en la comunidad autónoma de Cantabria.

Según los datos publicados en la página oficial del Ministerio, la actuación abarca un tramo de 13 kilómetros y cuenta con un presupuesto de 172,86 millones de euros.

El proyecto tiene como objetivo la mejora de las condiciones de circulación y seguridad vial. Para ello, ha establecido la incorporación de nuevos carriles en ambos sentidos de circulación, además de modificaciones en las curvas, arcenes y enlaces .

También permitrá dar continuidad a otras actuaciones desarrolladas en la autovía que buscan mejorar la comunicación por carretera entre las principales poblaciones de la región.

Qué tramo de la autovía A-67 se ampliará

La ampliación se desarrollará en el tramo de la A-67 ubicado entre Polanco y Santander, uno de los principales corredores de comunicación que conecta con las ciudades de Santander y Torrelavega.

En este sentido, la actuación afecta a los municipios de Polanco, Miengo, Piélagos, Santa Cruz de Bezana y Camargo . Además, las obras incluyen los enlaces de Polanco, Oruña, Boo, Mompía e Igollo , además del área de servicio de Gornazo.

Mapa de la ampliación principal de la Autovía A-67 (Cantabria-Meseta) entre Polanco y Bezana. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Cómo serán las obras de ampliación de la autovía A-67

El proyecto añadirá un tercer carril en ambos sentidos de circulación y ampliará la calzada que actualmente cuenta con dos carriles en la mayor parte del recorrido.

Además, en las zonas donde sí existen tres carriles, está prevista una ampliación hasta cuatro, según lo establecido en las características técnicas del proyecto.

De todas formas, la intervención también establecerá modificaciones para mejorar la seguridad vial de los conductores:

Ampliación de las curvas : se modificarán sus radios para mejorar las condiciones de : se modificarán sus radios para mejorar las condiciones de circulación

Ensanche de los arcenes : se incrementará la visibilidad y mejorar los márgenes de seguridad.

Ampliación de la mediana : se adaptará la separación entre ambos sentidos de la autovía.

Mejora de los enlaces : se sustituirán determinadas intersecciones por glorietas y se ampliarán los radios de algunas de las existentes.

Modificaciones del trazado: se corregirán determinados tramos para mejorar las condiciones de la carretera.

Cuándo comenzaron las obras y cuál es su situación actual

Si bien la ampliación de la A-67 comenzó en abril de 2024, con un plazo de ejecución previsto de 61 meses (poco más de cinco años), durante 2026 surgieron discrepancias relacionadas con la continuidad de los trabajos.

La delegada del Gobierno en Cantabria, el consejero de Fomento y varios representantes municipales en una presentación del proyecto de la nueva infraestructura vial en 2024. EFE

Esto se debe a que la unión temporal de empresas adjudicataria, San José-Aceinsa, solicitó una suspensión temporal mientras se tramitaba una modificación del proyecto.

Asimismo, según informó la Cadena SER en julio, el Ministerio de Transportes sostuvo que las obras no estaban formalmente suspendidas, porque no se había tramitado un acta de suspensión y el calendario contractual estaba vigente.

Por otro lado, el 27 de octubre de este año, Podemos Cantabria denunció que los trabajos llevaban semanas paralizados y reclamó explicaciones sobre su continuidad.

A pesar de esta situación, el Ministerio mantiene la ampliación del tramo Polanco-Santander en su relación oficial de principales obras en ejecución, con el mismo presupuesto de 172,86 millones de euros. Por el momento, no hay una nueva fecha que confirme cuándo estarán disponibles todos los carriles previstos.