La NASA publicó nuevas imágenes de una estructura espacial situada a unos 7500 años luz de la Tierra.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) publicó nuevas imágenes de una sorprendente estructura espacial situada a unos 7500 años luz de la Tierra. Uno de los aspectos más llamativos es su forma, similar a la figura de un gato sentado, con la cabeza girada y un ojo brillante.

Los telescopios espaciales Hubble y James Webb realizaron las observaciones de esta estructura, que permitieron captar distintos detalles de una región de formación estelar situada dentro de la nebulosa de Carina, una nube extensa de gas y polvo.

Según explicó la NASA en un comunicado publicado el 29 de octubre de 2026, la estructura recibió el apodo de “Nebulosa Cabeza de Gato”, debido a su semejanza con el animal. Además, las imágenes permitirán estudiar los procesos relacionados con el nacimiento y la evolución de las estrellas.

Cómo es la figura con forma de gato descubierta por la NASA

La estructura identificada por los telescopios consiste en una columna de polvo y gas situada dentro de la nebulosa Carina. Su silueta se asemeja a la de un gato sentado de espaldas, con cola extendida y la cabeza girada hacia la derecha.

Sin embargo, uno de los detalles más llamativos corresponde a un punto luminoso que parece representar el ojo del animal.

La Nebulosa Cabeza de Gato es una pequeña y dinámica región de formación estelar ubicada dentro de la vasta Nebulosa de Carina, a unos 7500 años luz de la Tierra. NASA

Según la NASA, este brillo rojizo podría ser de una estrella joven que todavía se encuentra parcialmente rodeada de polvo. En la misma línea, los científicos consideran que la forma de esta estructura se desarrolló por la radiación ultravioleta y los vientos procedentes de estrellas masivas cercanas.

Asimismo, la erosión del gas y el polvo que producen, junto con las regiones de material más denso, pueden formar columnas y estructuras irregulares.

Qué revelaron los telescopios sobre la nebulosa

Aunque ambos telescopios observaron la misma región espacial, las imágenes obtenidas muestran diferencias debido a las longitudes de onda que estudian.

El telescopio Hubble captó una columna oscura de polvo, rodeada por regiones luminosas de gas. Mientras tanto, el James Webb permitió detectar estrellas parcialmente ocultas por el polvo, así como también galaxias situadas en el fondo de la imagen.

Asimismo, las observaciones en el infrarrojo medio relevaron estructuras relacionadas con el polvo caliente y determinadas moléculas basadas en carbono, cuya emisión se encuentra influida por la luz de las estrellas.

La Nebulosa Cabeza de Gato forma parte de una región donde el gas y el polvo intervienen en los procesos de formación de nuevas estrellas. NASA

Por qué la Nebulosa Cabeza de Gato es importante para estudiar el nacimiento de las estrellas

Más allá de su apariencia, la Nebulosa Cabeza de Gato forma parte de una región donde el gas y el polvo intervienen en los procesos de formación de nuevas estrellas.

Según explica la NASA, la radiación y los vientos procedentes de las estrellas masivas modifican constantemente el entorno, al desplazar y erosionar los materiales que rodean a los cuerpos celestes.

Sin embargo, las imágenes permiten estudiar cómo las estrellas influyen en las nubes de gas y polvo de su entorno y cómo estos materiales evolucionan con el paso del tiempo.

Incluso, la agencia espacial aclaró que la figura con forma de gato no permanecerá intacta para siempre, sino que es una estructura temporal que se disperará a medida que las estrellas se formen y evolucionen.