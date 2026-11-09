El astronauta de la ESA Thomas Pesquet saluda a la cámara a 261 millas (unos 419 kilómetros) sobre el Sáhara Occidental mientras trabaja para completar la instalación del segundo panel solar desplegable en la estructura de soporte Port-6 de la Estación Espacial Internacional, el 25 de junio de 2021.

La NASA abrió una nueva convocatoria para reclutar astronautas que quieran vivir en la Luna y formar parte de la futura base que Estados Unidos proyecta construir en el satélite natural. La iniciativa busca preparar a una nueva generación de profesionales para operar en la superficie lunar y desarrollar las tecnologías necesarias para las próximas misiones espaciales.

El anuncio se realizó durante la exposición aeroespacial MAX POWER, en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida). Las postulaciones están abiertas hasta el próximo 3 de diciembre y están dirigidas a ciudadanos estadounidenses que cumplan con los requisitos académicos y profesionales establecidos por la agencia. La selección definitiva se conocerá a finales de 2027.

Quiénes pueden postularse y cuáles son los requisitos

La convocatoria está dirigida a ciudadanos estadounidenses que cuenten con un posgrado en alguna disciplina vinculada con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

Además de estas condiciones generales, la NASA contempla requisitos especializados para quienes quieran desempeñarse como pilotos o médicos espaciales. Los aspirantes seleccionados deberán completar un programa de formación de casi dos años antes de incorporarse a las misiones.

La agencia espacial explicó que el objetivo es preparar a profesionales capaces de trabajar fuera de la Tierra y participar en las operaciones de una futura instalación lunar.

“ Las personas que seleccionemos podrían caminar sobre la Luna, vivir y trabajar en la base lunar, y ayudar a ser pioneras en los sistemas y operaciones que, en última instancia, llevarán tripulaciones a Marte ”, expuso el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en un comunicado.

Los candidatos seleccionados podrían vivir y trabajar en una futura base lunar proyectada por Estados Unidos. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo inscribirse en la convocatoria de la NASA y cuándo se conocerán los seleccionados

Los interesados pueden presentar su candidatura a través del sitio web oficial de la NASA. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 3 de diciembre, mientras que la selección final está prevista para finales de 2027.

Esta será la primera campaña de reclutamiento desde 2024, cuando la agencia recibió más de 8000 solicitudes y eligió a 10 candidatos a astronautas. Actualmente, esos profesionales están completando sus casi dos años de entrenamiento.

Por ahora, la NASA cuenta con 32 astronautas en activo. La nueva convocatoria busca ampliar ese equipo y preparar a quienes podrían participar en las próximas etapas de exploración lunar.

El astronauta William A. Anders, piloto suplente de la misión espacial Gemini 11, en un entrenamiento de actividad extravehicular (EVA) en condiciones de gravedad cero a bordo de un avión KC-135 de la Base Aérea Wright-Patterson, en Dayton, Ohio. Wikimedia Commons/ NASA

El programa Artemis busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna

El reclutamiento forma parte de los planes de la NASA para establecer una presencia humana sostenible en la superficie lunar. La agencia prevé enviar astronautas a misiones de dificultad progresiva cerca del polo sur de la Luna, una región que permitirá ampliar la exploración del satélite natural.

Para avanzar en ese objetivo, impulsa el programa Artemis, que en abril pasado envió a la primera tripulación en alcanzar la órbita lunar en más de 50 años.

En los próximos años, la iniciativa busca sentar las bases para mantener una presencia humana en la Luna y desarrollar los sistemas necesarios para realizar la primera misión tripulada a Marte. La futura base lunar será una pieza central de esa estrategia, ya que permitirá probar tecnologías y procedimientos que podrían utilizarse en viajes espaciales de mayor distancia.