La DGT establece nuevas restricciones para circular por autopistas y autovías cuando la nieve dificulta el tránsito. Imagen ilustrativa.

Conducir con nieve puede cambiar las reglas de circulación en España. Desde el 1 de octubre de 2026, la Dirección General de Tráfico (DGT) prohíbe adelantar en autopistas y autovías cuando las condiciones de la calzada dificulten el tránsito debido a las nevadas.

La DGT recordó esta obligación el 3 de noviembre a través de su cuenta oficial de X. En ese sentido, la medida busca facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves.

Cuándo está prohibido adelantar con nieve y qué carril deben dejar libre los conductores

La Dirección General de Tráfico establece que, desde el 1 de octubre, está prohibido adelantar en autopistas y autovías cuando la circulación se vea dificultada por la nieve. La restricción se aplica mientras las condiciones de la carretera impidan circular con normalidad y tiene como objetivo evitar obstáculos para los vehículos que deben intervenir ante una emergencia.

En esas circunstancias, los conductores tienen que utilizar el carril situado más a la derecha y dejar libre el izquierdo para facilitar el paso de las máquinas quitanieves y los vehículos de emergencia. De esta manera, los servicios de asistencia y mantenimiento pueden desplazarse sin quedar bloqueados por el resto del tráfico.

En las vías que tengan tres o más carriles por sentido, los conductores también podrán utilizar el carril contiguo al derecho, de acuerdo con las condiciones establecidas en la nueva normativa.

❄️ Desde el 1 de octubre, en autopistas y autovías, está prohibido adelantar cuando la circulación se vea dificultada por la #nieve. En esas circunstancias es obligatorio dejar el #CarrilIzquierdoLibre para vehículos de emergencia y quitanieves. ℹ️ https://t.co/UGMRUpSnNu https://t.co/KWTI2jEDpJ — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 3, 2026

Cuánto cuestan las multas por adelantar con nieve y no respetar la nueva norma

Incumplir esta obligación puede suponer una multa de 200 euros, al tratarse de una infracción grave de tráfico. La DGT confirmó esta sanción en la información difundida sobre la modificación del Reglamento General de Circulación.

La cuantía se corresponde con el régimen sancionador de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. En concreto, el artículo 76 contempla como infracciones graves determinados incumplimientos de las normas sobre adelantamientos, utilización de carriles y ordenación del tráfico por razones de seguridad o fluidez.

Por ese motivo, los conductores que adelanten cuando las condiciones de nieve lo prohíban o no respeten las obligaciones de circulación establecidas pueden exponerse a esta sanción económica.

La nueva normativa entró en vigor el 1 de octubre de 2026 y contempla multas de 200 euros por incumplir las obligaciones de circulación. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Qué cambia el Real Decreto 518/2026

La medida forma parte de las modificaciones del Reglamento General de Circulación aprobadas mediante el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, que entraron en vigor el 1 de octubre de 2026. La reforma incorpora nuevas disposiciones destinadas a mejorar la seguridad vial, adaptar las normas a los cambios en la movilidad y proteger a los usuarios con mayor riesgo en las carreteras.

Entre las novedades figura la declaración de usuarios vulnerables, una definición que permite identificar a las personas que tienen más riesgo al circular por la vía. El objetivo de estas modificaciones es reforzar su protección y establecer condiciones de circulación más seguras. La DGT enmarca estos cambios en un conjunto de medidas impulsadas para mejorar la seguridad vial de los ciudadanos.