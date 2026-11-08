El presidente del PP y candidato, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto de precampaña del Partido Popular este domingo, en Málaga (Andalucía).

El Partido Popular ha endurecido sus críticas al Gobierno por el accidente de Urda (Toledo) y ha exigido explicaciones sobre la gestión de la red ferroviaria. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó que los directivos de Adif devuelvan las gratificaciones que cobraron, mientras que el secretario general del partido, Miguel Tellado, cuestionó la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas.

Las declaraciones se produjeron este domingo durante distintos actos de precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Los dirigentes populares criticaron tanto la gestión ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Urda como la decisión del presidente del Gobierno de no asistir al homenaje a los fallecidos, al que Tellado consideró una muestra de “su poco respeto” y “frivolidad”, informó la agencia de noticias EFE.

Feijóo exige que los directivos de Adif devuelvan las gratificaciones tras el accidente de Urda

Alberto Núñez Feijóo reclamó este domingo que los directivos de Adif devuelvan las gratificaciones que han cobrado tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda.

“¿De verdad que cuando se cesa al presidente de Adif, lo que hace unas horas antes es firmar las gratificaciones para sus directivos?. ¿Vamos a premiarles por qué?, ¿porque han convertido el AVE en una vergüenza internacional?, ¿les vamos a pagar por los 115 muertos?. Si tienen un ápice de dignidad que lo devuelvan”, cuestionó durante un acto electoral celebrado en Málaga.

El candidato popular también prometió que, si llega al Gobierno, destinará “el dinero de los españoles” a revisar “palmo a palmo cada traviesa” de la red ferroviaria. En su intervención, defendió su experiencia en la gestión pública y criticó al PSOE por centrarse en cuestiones internacionales y otros asuntos electorales en lugar de atender los problemas del país.

“¿Pero no pueden dejar de tomar a la gente por idiota. Menos mirar fuera y más ocuparse de los problemas de España, menos mirar a Brasil y más mirar cómo llenamos la nevera con los alimentos básicos. Menos mirar a Trump y más mirar a los trenes, que este país está colapsado y no funciona. Ya está bien de trucos y de tonterías”, añadió.

Accidente de tren de Urda (Toledo). Fuente: EFE Ismael Herrero

Tellado cuestiona que Sánchez grabe un pódcast en lugar de asistir al funeral de las víctimas

Por su parte, Miguel Tellado criticó la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas del accidente de Urda. El secretario general del PP reprochó que el presidente del Gobierno tenga previsto grabar un pódcast ese mismo día y a esa misma hora.

“Esa es su frivolidad, su poco respeto y una vergüenza, y eso lo tiene que pagar en las urnas”, afirmó durante un acto de precampaña celebrado en Logroño junto a Cuca Gamarra.

Tellado también cuestionó que se hayan producido dos accidentes ferroviarios en nueve meses en la misma línea, con más de cien fallecidos. “España está en ‘shock’, herida, indignada y rota de dolor por las víctimas mortales que deja el accidente de Urda”, señaló. Además, aseguró que la preocupación debe centrarse en las familias afectadas: “Ese es el calvario que nos preocupa, no el de Óscar Puente”.

El dirigente popular vinculó las críticas al Gobierno con las próximas elecciones generales y sostuvo que los ciudadanos deberán elegir entre una nueva etapa de reformas y la continuidad del actual Ejecutivo.

LOGROÑO, 08/11/2026.- El secretario General del Popular, Miguel Tellado, participa en el acto de precampaña del Partido Popular este domingo, en Logroño. Fuente: EFE FERNANDO DIAZ

Diez personas siguen hospitalizadas tras el accidente ferroviario de Urda

Mientras continúan las críticas políticas, diez personas permanecen ingresadas en hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a primera hora de este domingo, una menos que el día anterior. De ellas, dos están en la UCI del Hospital de Toledo.

Según fuentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una de las personas que permanecía ingresada en el Hospital de Ciudad Real ha sido trasladada a Madrid.

De los 110 pacientes que fueron hospitalizados inicialmente en seis centros del Sescam, se han registrado 100 altas. La distribución actual de los diez ingresados es la siguiente:

Hospital de Toledo: cuatro personas en planta y dos en la UCI.

Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan: una persona ingresada.

Hospital de Ciudad Real: dos personas ingresadas.

Hospital de Albacete: una persona ingresada.

El balance provisional del accidente ferroviario de Urda se mantiene en 69 víctimas mortales: 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad. De ellas, 54 eran de nacionalidad española y 15 extranjeras.