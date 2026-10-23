Vista aérea del Puerto de Algeciras, situado en la bahía de Algeciras junto al Estrecho de Gibraltar.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de mejora del Acceso Sur al Puerto Bahía de Algeciras, en Cádiz , una actuación que cuenta con un presupuesto vigente de 50,3 millones de euros.

La obra tiene como objetivo mejorar la capacidad y seguridad de las conexiones portuarias y de la infraestructura logística.

Aunque el Gobierno puso en servicio la práctica totalidad del nuevo acceso el pasado 31 de julio, el proyecto todavía no está completamente terminado. Hasta el momento, se han abierto al tráfico 8,2 kilómetros de nuevas calzadas y estructuras, mientras que hay algunos tramos y conexiones pendientes de finalización.

Vista aérea del Puerto de Algeciras, situado en la bahía de Algeciras junto al Estrecho de Gibraltar. Wikimedia Commons

Cómo es la obra de casi 51 millones de euros en el Puerto de Algeciras

La actuación fue impulsada por el Ministerio de Transportes para aumentar la capacidad de las carreteras de acceso al puerto. Las obras correspondientes al proyecto habían comenzado formalmente en julio de 2022, tras la adjudicación del contrato de obras en abril.

En cuanto a las características técnicas del proyecto, la obra contempla la duplicación de las carreteras N-350 y N-340, así como actuaciones de acondicionamiento en la autovía A-7 .

En cuanto a la carretera N-350, se realizó la duplicación de la calzada en una longitud de 1,8 km, enlazado de forma desdoblada hasta las inmediaciones del kilómetro 1.2 del acceso portuario. Por último, la autovía A-7 atravesó trabajos de acondicionamiento y adecuación del trazado en un tramo de 0,4 kilómetros para absorver los flujos redirigidos.

Por otro lado, el proyecto contempla seis viaductos destinados a canalizar movimientos de largo recorrido y accesos específicos, junto a un paso inferior estilo pérgola y seis pasos inferiores convencionales para la reordenación de giros y flujos locales. También, se ha realizado una pasarela peatonal destinada a facilitar la comunicación entre las zonas urbanas situadas a ambos lados de la infraestructura.

Además, se han proyectado un total cinco enlaces a distinto nivel que incluirá la remodelación de nudos críticos. Entre ellos destaca la demolición y reconstrucción de la estructua sobre la glorieta de Los Pastores-Saladillo, que da continuidad a la A-7 hacia la N-340.

Mapa que muestra donde se desarrolla las obras del Acceso Norte al Puerto de Algeciras. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Qué trabajos quedan pendientes para finalizar el nuevo Acceso Sur al Puerto de Algeciras

A pesar de la apertura de buena parte de la infraestructura, todavía quedan pendientes varias actuaciones para completar el proyecto, según informó el Ministerio de Transportes tras la puesta en servicio del nuevo acceso:

Último tramo de la N-350 : queda el remate de aproximadamente 600 metros de longitud de esta : queda el remate de aproximadamente 600 metros de longitud de esta carretera , lo que permitirá completar el desdoblamiento hasta el entorno portuario.

Nudos y glorietas urbanas : finalización y reordenación de glorietas críticas que conectan la infraestructura con el tejido de la ciudad, como las rotonda de El Varadero, Los Pastores y El Saladillo.

Remates de urbanización y servicios: actuaciones complementarias de pavimentación final, señalización definitiva, conexiones perimetrales de viales secundarios e instalación de los últimos sistemas de integración ambiental.

Por otro lado, en septiembre de 2026 el Ayuntamiento de Algeciras solicitó al Ministerio que completara los trabajos previstos y reparara elementos afectados durante la ejecución de las obras.