Un incidente en la infraestructura subterránea ha obligado a interrumpir la circulación en un transitado punto viario del norte peninsular. Imagen ilustrativa.

Un incidente en la infraestructura subterránea ha obligado a interrumpir la circulación en un transitado punto viario del norte peninsular. La Dirección General de Tráfico ha notificado un corte total de la vía en el enlace N-I-445-1-S, ubicado a la altura del kilómetro 445 de la autovía N-I. La medida se encuentra plenamente vigente y afecta a ambos sentidos del ramal intervenido.

La afección se concentra en el término municipal de Andoain, dentro de la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco. Los operarios encargados de la red viaria comenzaron las actuaciones durante la medianoche del jueves 5 de noviembre tras detectarse una avería urgente.

Si tienes previsto transitar por esta zona en las próximas jornadas, conviene que planifiques tu trayecto con antelación para sortear posibles retenciones.

¿Qué trabajos obligan al cierre del acceso y cuándo volverá a abrirse al tráfico?

El cierre del acceso responde a labores urgentes de mantenimiento provocadas por la rotura de una tubería en el propio enlace. La fuga de agua comprometía la estabilidad del terreno y la seguridad de la calzada, lo que forzó la intervención inmediata de los equipos de conservación. La complejidad de la reparación subterránea impide habilitar pasos parciales mientras duren las maniobras con maquinaria pesada.

Un incidente en la infraestructura subterránea ha obligado a interrumpir la circulación en un transitado punto viario del norte peninsular. Imagen ilustrativa. Shutterstock

De acuerdo con las previsiones oficiales transmitidas por los gestores de tráfico, la reapertura completa del ramal está programada para las 00:00 horas del lunes 9 de noviembre.

Hasta ese momento, el paso continuará completamente clausurado para todo tipo de vehículos. Las actuaciones prolongadas por incidencias en el firme y conducciones son habituales en la red estatal, como sucedió con el corte total en una carretera de Zaragoza durante casi dos meses por obras, donde las labores sobre el terreno exigieron desvíos prolongados.

¿Qué desvíos hay habilitados y qué recomendaciones deben seguir los conductores?

Para sortear este punto cerrado, los conductores que circulen por la autovía pueden utilizar los enlaces contiguos de la red para acceder a los municipios del entorno.

Malas noticias para los conductores: el Gobierno prohíbe la circulación de estos coches en ciudades, a partir de este año Shutterstock

Una de las alternativas principales consiste en utilizar la salida 443 a la altura de Villabona o continuar hasta los enlaces situados en el extremo norte de Andoain. Asimismo, la carretera autonómica GI-3610 permite canalizar los desplazamientos locales entre las poblaciones cercanas sin interferir en la zona de obras.

La vigilancia en el área permanece a cargo de las unidades de tráfico de la Ertzaintza y el personal de conservación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, quienes supervisan la señalización provisional instalada en la aproximación al nudo viario.

Se aconseja reducir la velocidad al aproximarse al kilómetro 445 y respetar las indicaciones luminosas colocadas antes del desvío. Además, puedes consultar las cámaras y los paneles informativos en tiempo real para verificar el flujo de vehículos antes de salir a la carretera.