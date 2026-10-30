Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este viernes que es un momento difícil por el accidente ferroviario en Urda, en Toledo, que ha causado al menos 69 fallecidos, y declaró que hay que estar cerca de las familias que han sufrido pérdidas importantes.

Qué dijo Simeone sobre el accidente de tren en Urda: “Está claro que es un momento complejo y hay que tener mucho respeto”

“Está claro que es un momento complejo y hay que tener mucho respeto y esperemos que se solucionen las cosas para mejor en el futuro”, expresó el entrenador del Atlético de Madrid. Lo hizo en la rueda de prensa matutina que ofreció tras el entrenamiento en el Centro Deportivo de Majadahonda, en Madrid.

Según recogieron otros medios, también dijo: “Es un momento difícil. Estar cerca de las familias que han sufrido pérdidas importantes”. Y agregó su deseo de que las cosas “se solucionen a mejor para el futuro”.

Qué pasó en Urda: el choque entre un AVE y un Iryo con al menos 69 muertos

El accidente ocurrió el miércoles 28 de octubre, cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. Un AVE de Renfe alcanzó por detrás a un tren de Iryo que se encontraba detenido, y dos coches del Iryo cayeron por un terraplén. El balance asciende, al menos, a 69 fallecidos.

El mundo del deporte también reaccionó. La Real Federación Española de Fútbol aplazó los 24 partidos de la Copa del Rey previstos para ese miércoles, en solidaridad con las víctimas.

Cuándo y dónde juega el Atlético de Madrid ante el Levante por la jornada 11 de LaLiga

El Atlético de Madrid visita al Levante este sábado 31 de octubre a las 14:00 (hora peninsular española), en el Estadi Ciutat de València, por la jornada 11 de LaLiga EA Sports. El partido se emite por Movistar LALIGA.

Según las previas publicadas esta semana, el Atlético llega segundo, con 25 puntos, a dos del líder, el Barcelona, que suma 27. El Levante ocupa el puesto 14, con 10 puntos.

Qué dijo Simeone sobre el momento del equipo antes de visitar al Levante

Antes del partido, el entrenador reconoció que el equipo sigue en construcción: “Es muy complejo llegar al cien por cien, pero para llegar donde queremos no nos alcanza ese cien, necesitamos más”. Sobre el rival, lo describió como un equipo que juega muy bien de local, con velocidad ofensiva y un trabajo defensivo colectivo sólido.

También habló de la competencia en la tabla. “Los que logren salir más rápido de los momentos de dificultad son los que terminan compitiendo por ganar”, afirmó. En cuanto a los jugadores, dijo que a Lookman le toca mostrar en los entrenamientos ese crecimiento para ganarse oportunidades, y que Hjulmand “tiene mucha personalidad” y necesita estar en su mejor versión.

Quién es Diego Simeone y cuánto lleva al frente del Atlético de Madrid

Simeone llegó al Atlético de Madrid en diciembre de 2011: el club oficializó su contratación el 23 de ese mes. Según el recuento publicado a fines de 2024, ganó ocho títulos con el equipo: dos Ligas (2013/14 y 2020/21), la Copa del Rey 2013, la Supercopa de España 2014, dos Ligas Europa (2011/12 y 2018/19) y dos Supercopas de Europa (2012 y 2018).