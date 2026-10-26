La Aemet prevé posibles lluvias débiles en varias zonas de España durante este lunes. Imagen ilustrativa.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de lluvias en España para este lunes 26 de octubre. Las zonas afectadas son Galicia, Aragón, Cataluña y Canarias, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos.

En cuanto al viento, soplará moderado en litorales del Cantábrico, el Ampurdán y el Estrecho, con probables intervalos fuertes en las costas gallegas; viento flojo en el resto.

Temperatura en España este lunes

Las temperaturas máximas aumentarán en la Península y se mantendrán con pocos cambios en regiones del Mediterráneo y Baleares.

Por otro lado, las mínimas subirán en los tercios sur y nordeste peninsulares y zonas de montaña, caerán en Galicia y Asturias, y se mantendrán con pocos cambios en el resto.

Los cielos nubosos y las posibles lluvias marcarán el tiempo en algunas comunidades este lunes. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Zonas afectadas por la lluvia y cielos nubosos

Canarias : precipitaciones dispersas y ocasionales en el interior de las islas de mayor relieve. Hay baja probabilidad de tormentas aisladas y ocasionales en la provincia occidental.

Galicia : posibilidad de alguna precipitación débil en el entorno de Finisterre.

Aragón : precipitaciones débiles y dispersas en la divisoria del Pirineo.

Cataluña: precipitaciones débiles y dispersas en el Valle de Arán a primeras horas.

Galicia, Aragón, Cataluña y Canarias registrarán precipitaciones a lo largo de la jornada. Fuente: EFE Alejandro García

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?