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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de lluvias en España para este lunes 26 de octubre. Las zonas afectadas son Galicia, Aragón, Cataluña y Canarias, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos.
En cuanto al viento, soplará moderado en litorales del Cantábrico, el Ampurdán y el Estrecho, con probables intervalos fuertes en las costas gallegas; viento flojo en el resto.
Temperatura en España este lunes
Las temperaturas máximas aumentarán en la Península y se mantendrán con pocos cambios en regiones del Mediterráneo y Baleares.
Por otro lado, las mínimas subirán en los tercios sur y nordeste peninsulares y zonas de montaña, caerán en Galicia y Asturias, y se mantendrán con pocos cambios en el resto.
Zonas afectadas por la lluvia y cielos nubosos
- Canarias: precipitaciones dispersas y ocasionales en el interior de las islas de mayor relieve. Hay baja probabilidad de tormentas aisladas y ocasionales en la provincia occidental.
- Galicia: posibilidad de alguna precipitación débil en el entorno de Finisterre.
- Aragón: precipitaciones débiles y dispersas en la divisoria del Pirineo.
- Cataluña: precipitaciones débiles y dispersas en el Valle de Arán a primeras horas.
¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?
- Asturias: cielo poco nuboso con intervalos de nubes.
- Cantabria: cielo poco nuboso con intervalos de nubes.
- País Vasco: cielo poco nuboso con intervalos de nubes y brumas dispersas en el interior.
- Castilla y León: cielo poco nuboso, con posibles brumas, nubes bajas y nieblas matinales dispersas.
- Navarra: cielo poco nuboso con intervalos de nubes, brumas y alguna niebla dispersa en zonas altas del norte.
- La Rioja: cielo poco nuboso, con posibles brumas y algún banco de niebla matinal en el valle.
- Extremadura: cielo poco nuboso o despejado, con posibles brumas y bancos de niebla matinales.
- Comunidad de Madrid: cielo muy nuboso al principio, que tenderá a poco nuboso.
- Castilla-La Mancha: cielo nuboso al principio, que tenderá a poco nuboso.
- Comunidad Valenciana: cielo poco nuboso con intervalos de nubes.
- Región de Murcia: cielo poco nuboso con intervalos de nubes.
- Baleares: cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes.
- Andalucía: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes en el litoral mediterráneo.