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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de lluvias en España para este lunes 26 de octubre. Las zonas afectadas son Galicia, Aragón, Cataluña y Canarias, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos.

En cuanto al viento, soplará moderado en litorales del Cantábrico, el Ampurdán y el Estrecho, con probables intervalos fuertes en las costas gallegas; viento flojo en el resto.

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Temperatura en España este lunes

Las temperaturas máximas aumentarán en la Península y se mantendrán con pocos cambios en regiones del Mediterráneo y Baleares.

Por otro lado, las mínimas subirán en los tercios sur y nordeste peninsulares y zonas de montaña, caerán en Galicia y Asturias, y se mantendrán con pocos cambios en el resto.

Los cielos nubosos y las posibles lluvias marcarán el tiempo en algunas comunidades este lunes. Imagen ilustrativa.
Los cielos nubosos y las posibles lluvias marcarán el tiempo en algunas comunidades este lunes. Imagen ilustrativa.Fuente: ShutterstockShutterstock

Zonas afectadas por la lluvia y cielos nubosos

  • Canarias: precipitaciones dispersas y ocasionales en el interior de las islas de mayor relieve. Hay baja probabilidad de tormentas aisladas y ocasionales en la provincia occidental.
  • Galicia: posibilidad de alguna precipitación débil en el entorno de Finisterre.
  • Aragón: precipitaciones débiles y dispersas en la divisoria del Pirineo.
  • Cataluña: precipitaciones débiles y dispersas en el Valle de Arán a primeras horas.
Galicia, Aragón, Cataluña y Canarias registrarán precipitaciones a lo largo de la jornada.
Galicia, Aragón, Cataluña y Canarias registrarán precipitaciones a lo largo de la jornada.Fuente: EFEAlejandro García

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?

  • Asturias: cielo poco nuboso con intervalos de nubes.
  • Cantabria: cielo poco nuboso con intervalos de nubes.
  • País Vasco: cielo poco nuboso con intervalos de nubes y brumas dispersas en el interior.
  • Castilla y León: cielo poco nuboso, con posibles brumas, nubes bajas y nieblas matinales dispersas.
  • Navarra: cielo poco nuboso con intervalos de nubes, brumas y alguna niebla dispersa en zonas altas del norte.
  • La Rioja: cielo poco nuboso, con posibles brumas y algún banco de niebla matinal en el valle.
  • Extremadura: cielo poco nuboso o despejado, con posibles brumas y bancos de niebla matinales.
  • Comunidad de Madrid: cielo muy nuboso al principio, que tenderá a poco nuboso.
  • Castilla-La Mancha: cielo nuboso al principio, que tenderá a poco nuboso.
  • Comunidad Valenciana: cielo poco nuboso con intervalos de nubes.
  • Región de Murcia: cielo poco nuboso con intervalos de nubes.
  • Baleares: cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes.
  • Andalucía: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes en el litoral mediterráneo.