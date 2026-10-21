Este miércoles se esperan lluvias y rachas de viento fuertes en España y las zonas afectadas son el norte, Cataluña, Baleares y Canarias, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La Aemet ha informado de un frente que dejará cielos nubosos y las rachas de viento muy fuertes estarán presentes en el bajo Ebro, Ampurdán y litoral cantábrico.
Asimismo habrá intervalos nubosos en el norte peninsular y norte de Baleares que podrán dejar chubascos ocasionales en el nordeste de Cataluña y en el archipiélago.
¿Cómo estará la temperatura en España?
Las temperaturas máximas estarán en ascenso en Huelva y Ampurdán, en descenso en montañas del norte peninsular y sin cambios en el resto; mínimas en ascenso en el cuadrante noroeste peninsular, con predominio de los descensos en el resto del territorio.
Se producirán posibles nevadas en montañas del norte peninsular a una cota de 1600-1800 metros, así como bancos de niebla matinales.
¿Cuáles son las comunidades afectadas por las lluvias?
- Canarias: probabilidad de lluvias, especialmente por la tarde en el interior de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura.
- Galicia: precipitaciones débiles durante la madrugada, que remitirán a lo largo del día.
- Asturias: lluvias débiles durante la primera mitad del día, con tendencia a remitir por la tarde.
- Cantabria: precipitaciones en el litoral durante la primera mitad del día, que se extenderán al interior y remitirán por la tarde.
- País Vasco: precipitaciones débiles durante toda la jornada, con tendencia a remitir a última hora.
- Castilla y León: probabilidad de alguna precipitación débil en el extremo noroccidental al principio del día.
- Navarra: lluvias débiles en el norte, que irán remitiendo por la noche.
- Aragón: precipitaciones débiles en la divisoria del Pirineo, con posibilidad de nieve por encima de los 1800-2000 metros.
- Cataluña: posibilidad de precipitaciones débiles en el valle de Arán, por encima de los 1.800-2.000 metros.
- Comunidad de Madrid: no se descarta alguna precipitación débil y dispersa en las cumbres de la sierra por la mañana.
- Baleares: posibilidad de alguna precipitación débil en Menorca.
Clima en las demás comunidades
- La Rioja: intervalos de nubes bajas que aumentarán de oeste a este, sin previsión de precipitaciones.
- Extremadura: nubes bajas por la mañana y aumento de la nubosidad en la mitad norte por la noche, sin previsión de lluvias.
- Castilla-La Mancha: cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes bajas al principio del día.
- Comunidad Valenciana: cielos poco nubosos con intervalos nubosos.
- Región de Murcia: cielos poco nubosos o despejados.
- Andalucía: cielos poco nubosos o despejados.