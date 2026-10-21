La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones para este miércoles. Imagen ilustrativa.

Este miércoles se esperan lluvias y rachas de viento fuertes en España y las zonas afectadas son el norte, Cataluña, Baleares y Canarias, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La Aemet ha informado de un frente que dejará cielos nubosos y las rachas de viento muy fuertes estarán presentes en el bajo Ebro, Ampurdán y litoral cantábrico.

Asimismo habrá intervalos nubosos en el norte peninsular y norte de Baleares que podrán dejar chubascos ocasionales en el nordeste de Cataluña y en el archipiélago.

¿Cómo estará la temperatura en España?

Las temperaturas máximas estarán en ascenso en Huelva y Ampurdán, en descenso en montañas del norte peninsular y sin cambios en el resto; mínimas en ascenso en el cuadrante noroeste peninsular, con predominio de los descensos en el resto del territorio.

Se producirán posibles nevadas en montañas del norte peninsular a una cota de 1600-1800 metros, así como bancos de niebla matinales.

¿Cuáles son las comunidades afectadas por las lluvias?

Imagen ilustrativa. Habrá intervalos nubosos en el norte peninsular y norte de Baleares. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Canarias : probabilidad de lluvias, especialmente por la tarde en el interior de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura.

Galicia : precipitaciones débiles durante la madrugada, que remitirán a lo largo del día.

Asturias : lluvias débiles durante la primera mitad del día, con tendencia a remitir por la tarde.

Cantabria : precipitaciones en el litoral durante la primera mitad del día, que se extenderán al interior y remitirán por la tarde.

País Vasco : precipitaciones débiles durante toda la jornada, con tendencia a remitir a última hora.

Castilla y León : probabilidad de alguna precipitación débil en el extremo noroccidental al principio del día.

Navarra : lluvias débiles en el norte, que irán remitiendo por la noche.

Aragón : precipitaciones débiles en la divisoria del Pirineo, con posibilidad de nieve por encima de los 1800-2000 metros.

Cataluña : posibilidad de precipitaciones débiles en el valle de Arán, por encima de los 1.800-2.000 metros.

Comunidad de Madrid : no se descarta alguna precipitación débil y dispersa en las cumbres de la sierra por la mañana.

Baleares: posibilidad de alguna precipitación débil en Menorca.

Clima en las demás comunidades

En Canarias se espera un día de tiempo inestable bajo la influencia de una dana. Fuente: EFE Toni Albir