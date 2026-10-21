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Este miércoles se esperan lluvias y rachas de viento fuertes en España y las zonas afectadas son el norte, Cataluña, Baleares y Canarias, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La Aemet ha informado de un frente que dejará cielos nubosos y las rachas de viento muy fuertes estarán presentes en el bajo Ebro, Ampurdán y litoral cantábrico.

Asimismo habrá intervalos nubosos en el norte peninsular y norte de Baleares que podrán dejar chubascos ocasionales en el nordeste de Cataluña y en el archipiélago.

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¿Cómo estará la temperatura en España?

Las temperaturas máximas estarán en ascenso en Huelva y Ampurdán, en descenso en montañas del norte peninsular y sin cambios en el resto; mínimas en ascenso en el cuadrante noroeste peninsular, con predominio de los descensos en el resto del territorio.

Se producirán posibles nevadas en montañas del norte peninsular a una cota de 1600-1800 metros, así como bancos de niebla matinales.

¿Cuáles son las comunidades afectadas por las lluvias?

Imagen ilustrativa. Habrá intervalos nubosos en el norte peninsular y norte de Baleares.
Imagen ilustrativa. Habrá intervalos nubosos en el norte peninsular y norte de Baleares.Fuente: ShutterstockShutterstock
  • Canarias: probabilidad de lluvias, especialmente por la tarde en el interior de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura.
  • Galicia: precipitaciones débiles durante la madrugada, que remitirán a lo largo del día.
  • Asturias: lluvias débiles durante la primera mitad del día, con tendencia a remitir por la tarde.
  • Cantabria: precipitaciones en el litoral durante la primera mitad del día, que se extenderán al interior y remitirán por la tarde.
  • País Vasco: precipitaciones débiles durante toda la jornada, con tendencia a remitir a última hora.
  • Castilla y León: probabilidad de alguna precipitación débil en el extremo noroccidental al principio del día.
  • Navarra: lluvias débiles en el norte, que irán remitiendo por la noche.
  • Aragón: precipitaciones débiles en la divisoria del Pirineo, con posibilidad de nieve por encima de los 1800-2000 metros.
  • Cataluña: posibilidad de precipitaciones débiles en el valle de Arán, por encima de los 1.800-2.000 metros.
  • Comunidad de Madrid: no se descarta alguna precipitación débil y dispersa en las cumbres de la sierra por la mañana.
  • Baleares: posibilidad de alguna precipitación débil en Menorca.

Clima en las demás comunidades

En Canarias se espera un día de tiempo inestable bajo la influencia de una dana.
En Canarias se espera un día de tiempo inestable bajo la influencia de una dana. Fuente: EFEToni Albir
  • La Rioja: intervalos de nubes bajas que aumentarán de oeste a este, sin previsión de precipitaciones.
  • Extremadura: nubes bajas por la mañana y aumento de la nubosidad en la mitad norte por la noche, sin previsión de lluvias.
  • Castilla-La Mancha: cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes bajas al principio del día.
  • Comunidad Valenciana: cielos poco nubosos con intervalos nubosos.
  • Región de Murcia: cielos poco nubosos o despejados.
  • Andalucía: cielos poco nubosos o despejados.