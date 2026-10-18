Las lluvias podrían superar los 300 litros por metro cuadrado en 24 horas en algunos puntos del Mediterráneo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo 18 de octubre de 2026 chubascos y tormentas muy fuertes en Cataluña, el levante y el sureste peninsular, e intensas también en Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla, con posibilidad de ser torrenciales.

Podrían darse acumulados de más de 300 litros por metro cuadrado en 24 horas en las islas Pitiusas, Valencia y el norte de Alicante. El tiempo será inestable en la península y Baleares por la influencia de una masa de aire frío en altura y la formación de dos DANAs: Adam al norte, sobre Francia, y otra al sudoeste de la península.

Ante este escenario, la AEMET ha subido a aviso rojo (peligro extraordinario) la previsión de este domingo en el litoral sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante, por lluvias con acumulados de 200 litros por metro cuadrado en doce horas y de 300 l/m² en 24 horas en algunos puntos.

Aviso rojo en el sur de Valencia y el norte de Alicante

El aviso rojo se ha establecido entre las 10:00 y las 23:59 horas de este domingo. La AEMET advierte de que el peligro meteorológico es extraordinario y de que los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos “muy graves o catastróficos”.

El litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, bajo aviso rojo por peligro extraordinario. Fuente: Shutterstock iris 3d

En el litoral y prelitoral del sur de Valencia y el norte de Alicante, los chubascos y tormentas pueden ser torrenciales y persistentes y acumular localmente entre 300 y 400 mm entre el domingo y el lunes.

El aviso rojo se mantendrá el lunes 19 en la misma zona entre las 00:00 y las 10:00 horas, con acumulados de 200 l/m² en doce horas y de 300 l/m² en 24 horas.

Avisos naranja y amarillo en la Comunitat Valenciana

Además del aviso rojo, la AEMET mantiene otros avisos este domingo en la Comunitat Valenciana:

Litoral de Alicante (aviso naranja): acumulados de 60 l/m² en una hora en el norte, que pueden alcanzar los 150 l/m² en doce horas y los 300 l/m² en 24 horas en algunos puntos, y de 50 l/m² en el sur.

Litoral e interior sur de Valencia (aviso naranja): acumulados de 60 l/m² en una hora, que probablemente alcanzarán los 300 l/m² en 24 horas en algunos puntos.

Litoral de Castellón (aviso amarillo): acumulados de 30 l/m², que pueden ir acompañados de granizo y rachas de viento fuerte.

También hay aviso por fenómenos costeros, con viento del nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 a 4 metros en el litoral de Castellón, toda la costa de Valencia y el norte de Alicante.

El lunes, los avisos se mantienen: naranja en el interior sur de Valencia, con acumulados que pueden llegar a los 300 l/m² en 24 horas, y en el litoral de Castellón por lluvias de entre 20 y 30 l/m² en una hora, además de los fenómenos costeros en las mismas zonas.

Otras zonas afectadas por chubascos muy fuertes

Además de la Comunitat Valenciana, las lluvias serán intensas en otras regiones del Mediterráneo y el sur peninsular:

Pitiusas: chubascos que pueden ser localmente muy fuertes o torrenciales y persistentes, acompañados de tormenta. En Mallorca, chubascos localmente fuertes a partir de la tarde.

Región de Murcia: chubascos localmente muy fuertes, persistentes y con tormentas.

Andalucía: chubascos y tormentas localmente fuertes, que podrían ser muy fuertes y persistentes en el extremo oriental.

Cataluña: chubascos y tormentas localmente fuertes de madrugada, que perderán intensidad durante el resto del día.

Descenso de temperaturas y rachas muy fuertes de viento

Se prevé un descenso generalizado de las temperaturas, ligero en los archipiélagos y más notable en la mitad este peninsular para las máximas y en las montañas del centro para las mínimas. Habrá heladas débiles en montañas del norte, y las mínimas se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la península.

El temporal también traerá un descenso generalizado de las temperaturas y fuertes rachas de viento. Shutterstock

Soplará viento del norte y nordeste en la mayor parte del país, con cierzo en el Ebro. Será moderado en la mitad norte peninsular y los archipiélagos, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el litoral valenciano. Solo en el sur e interior sureste peninsular soplará del este, moderado en el Estrecho y Alborán y flojo en el resto.

Predominarán los cielos poco nubosos en el noroeste y muy nubosos o cubiertos en el resto, con algunas lloviznas o lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico y la meseta norte. Son probables las brumas y nieblas matinales en el entorno mediterráneo y en zonas de montaña del norte y sureste.

Fuente: EFE y Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).