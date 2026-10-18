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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo 18 de octubre de 2026 chubascos y tormentas muy fuertes en Cataluña, el levante y el sureste peninsular, e intensas también en Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla, con posibilidad de ser torrenciales.

Podrían darse acumulados de más de 300 litros por metro cuadrado en 24 horas en las islas Pitiusas, Valencia y el norte de Alicante. El tiempo será inestable en la península y Baleares por la influencia de una masa de aire frío en altura y la formación de dos DANAs: Adam al norte, sobre Francia, y otra al sudoeste de la península.

Ante este escenario, la AEMET ha subido a aviso rojo (peligro extraordinario) la previsión de este domingo en el litoral sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante, por lluvias con acumulados de 200 litros por metro cuadrado en doce horas y de 300 l/m² en 24 horas en algunos puntos.

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Aviso rojo en el sur de Valencia y el norte de Alicante

El aviso rojo se ha establecido entre las 10:00 y las 23:59 horas de este domingo. La AEMET advierte de que el peligro meteorológico es extraordinario y de que los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos “muy graves o catastróficos”.

El litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, bajo aviso rojo por peligro extraordinario.
El litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, bajo aviso rojo por peligro extraordinario. Fuente: Shutterstockiris 3d

En el litoral y prelitoral del sur de Valencia y el norte de Alicante, los chubascos y tormentas pueden ser torrenciales y persistentes y acumular localmente entre 300 y 400 mm entre el domingo y el lunes.

El aviso rojo se mantendrá el lunes 19 en la misma zona entre las 00:00 y las 10:00 horas, con acumulados de 200 l/m² en doce horas y de 300 l/m² en 24 horas.

Avisos naranja y amarillo en la Comunitat Valenciana

Además del aviso rojo, la AEMET mantiene otros avisos este domingo en la Comunitat Valenciana:

  • Litoral de Alicante (aviso naranja): acumulados de 60 l/m² en una hora en el norte, que pueden alcanzar los 150 l/m² en doce horas y los 300 l/m² en 24 horas en algunos puntos, y de 50 l/m² en el sur.
  • Litoral e interior sur de Valencia (aviso naranja): acumulados de 60 l/m² en una hora, que probablemente alcanzarán los 300 l/m² en 24 horas en algunos puntos.
  • Litoral de Castellón (aviso amarillo): acumulados de 30 l/m², que pueden ir acompañados de granizo y rachas de viento fuerte.

También hay aviso por fenómenos costeros, con viento del nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 a 4 metros en el litoral de Castellón, toda la costa de Valencia y el norte de Alicante.

El lunes, los avisos se mantienen: naranja en el interior sur de Valencia, con acumulados que pueden llegar a los 300 l/m² en 24 horas, y en el litoral de Castellón por lluvias de entre 20 y 30 l/m² en una hora, además de los fenómenos costeros en las mismas zonas.

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Otras zonas afectadas por chubascos muy fuertes

Además de la Comunitat Valenciana, las lluvias serán intensas en otras regiones del Mediterráneo y el sur peninsular:

  • Pitiusas: chubascos que pueden ser localmente muy fuertes o torrenciales y persistentes, acompañados de tormenta. En Mallorca, chubascos localmente fuertes a partir de la tarde.
  • Región de Murcia: chubascos localmente muy fuertes, persistentes y con tormentas.
  • Andalucía: chubascos y tormentas localmente fuertes, que podrían ser muy fuertes y persistentes en el extremo oriental.
  • Cataluña: chubascos y tormentas localmente fuertes de madrugada, que perderán intensidad durante el resto del día.

Descenso de temperaturas y rachas muy fuertes de viento

Se prevé un descenso generalizado de las temperaturas, ligero en los archipiélagos y más notable en la mitad este peninsular para las máximas y en las montañas del centro para las mínimas. Habrá heladas débiles en montañas del norte, y las mínimas se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la península.

El temporal también traerá un descenso generalizado de las temperaturas y fuertes rachas de viento.
El temporal también traerá un descenso generalizado de las temperaturas y fuertes rachas de viento. Shutterstock

Soplará viento del norte y nordeste en la mayor parte del país, con cierzo en el Ebro. Será moderado en la mitad norte peninsular y los archipiélagos, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el litoral valenciano. Solo en el sur e interior sureste peninsular soplará del este, moderado en el Estrecho y Alborán y flojo en el resto.

Predominarán los cielos poco nubosos en el noroeste y muy nubosos o cubiertos en el resto, con algunas lloviznas o lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico y la meseta norte. Son probables las brumas y nieblas matinales en el entorno mediterráneo y en zonas de montaña del norte y sureste.

Fuente: EFE y Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).