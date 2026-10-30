Madrid recuerda a los exiliados en México con un altar interactivo del Día de Muertos

La Casa de América de Madrid rinde homenaje a todas las mujeres y hombres del exilio republicano español, así como a quienes huyeron de las dictaduras latinoamericanas y encontraron refugio en México, a través de un altar de muertos interactivo que entrelaza la memoria, la solidaridad y la cultura compartida.

Qué es la ofrenda “De los que hicieron de México su hogar” de la Casa de América de Madrid

La ofrenda se titula “De los que hicieron de México su hogar: una ofrenda a la memoria del exilio” y abre sus puertas este viernes. Este año pone en el centro la histórica cooperación entre naciones, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar el próximo 4 y 5 de noviembre en la capital española.

Durante la presentación, la secretaria mexicana para la Cooperación Iberoamericana, Lorena Larios, destacó que el montaje representa “un acto de memoria y reconocimiento” dedicado a las mujeres y los hombres que encontraron en México “un lugar de acogida y libertad”. En su intervención, subrayó que “el Día de Muertos no concibe la memoria como ausencia, sino como presencia”, y recordó que “la solidaridad entre nuestros pueblos puede ser en los momentos más difíciles una verdadera forma de esperanza”.

🇲🇽 Inauguramos el altar de muertos ‘De los que hicieron México su hogar: una ofrenda a la memoria del exilio’. 👥 Con León de la Torre, @LorenaLariosR, @RaphaelCallouBr y @gretadeleon. 🤝 Con @ARENET_org, @ucuvi_c_vivas, @SRE_mx y @SEGIBdigital. https://t.co/sD3uYUDI2M — Casa de América (@casamerica) October 29, 2026

Cómo es el altar de muertos interactivo: cinco niveles, papel picado y un mapa de Iberoamérica

La instalación está formada por cinco niveles acompañados de elementos simbólicos propios de la tradición, como el papel picado, que representa la unión de historias y culturas, y un arco floral. Incluye además un tapete de aserrín y semillas que dibujan el mapa de Iberoamérica, con las rutas que siguieron los flujos migratorios hacia México.

La curadora mexicana encargada del proyecto, Greta León, explicó el sentido de la propuesta: “Creemos que era sumamente importante poder volcar la narrativa que se impone en lugar de las que nos separan. Traer esto a Madrid resume la memoria de un patrimonio que es compartido”.

Sobre el carácter interactivo de la obra, León señaló que “la gente también puede enviar sus fotos, sus recuerdos, sus historias, y se pueden proyectar”, una dinámica que, concluyó, “nos hace como hermanos”.

Hasta cuándo se puede visitar la ofrenda de la Casa de América y qué se hizo en 2025

Se trata de una exposición gratuita que permanecerá abierta al público a partir de este viernes y hasta el 10 de noviembre en la Casa de América.

Es el segundo año consecutivo en el que la Casa de América de Madrid se suma a la tradición mexicana del Día de Muertos. En 2025 también hicieron una ofrenda, que en aquella ocasión estuvo dedicada a las abuelas.

Fuente: EFE.