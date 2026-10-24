La Agencia Estatal de Meteorología compartió el pronóstico del tiempo para este sábado.

La situación de estabilidad se mantendrá este sábado en buena parte de España, salvo en el norte peninsular, donde se registrarán precipitaciones que podrán afectar también al norte de Baleares, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las temperaturas descenderán en el este de la península y el archipiélago balear, con ascensos o pocos cambios en el resto del territorio. Además, soplará viento de componente oeste, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el norte de Galicia, el Cantábrico, el Ampurdán y el bajo Ebro.

En Canarias, en tanto, los cielos estarán nubosos o cubiertos, con precipitaciones en el norte de las islas montañosas y viento alisio fuerte, con probables rachas muy fuertes.

Dónde lloverá este sábado 24 de octubre

Las precipitaciones se registrarán en el oeste de Galicia, el área cantábrica oriental, los Pirineos y el nordeste de Cataluña, y podrán extenderse al norte de Baleares, donde se producirán chubascos en general moderados.

En los Pirineos, la cota de nieve estará en torno a los 1600-1800 metros, e irá en ascenso.

En el resto del territorio habrá cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, y probables bancos de niebla matinales dispersos en montañas del norte peninsular.

El norte peninsular concentrará las precipitaciones de este sábado. Fuente: EFE Alejandro García

Temperaturas en descenso y rachas muy fuertes de viento

Las temperaturas máximas bajarán en el este peninsular y en Baleares, con ascensos en el resto. Las mínimas descenderán en la península y Baleares, y se esperan heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular. En Canarias, las temperaturas registrarán pocos cambios.

En cuanto al viento, el de componente oeste será moderado en Baleares, zonas de litoral y el interior nordeste, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el norte de Galicia y el Cantábrico, además de la tramontana en el Ampurdán y el cierzo en el bajo Ebro.

El tiempo de este sábado por comunidades

Norte peninsular: lluvias débiles y cielos velados

Galicia: brumas matinales con bancos de niebla dispersos en zonas bajas del interior norte. Intervalos de nubes altas aumentando a nuboso o cubierto, sin descartar lluvias débiles en el oeste de A Coruña. Mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables, arreciando hasta moderados en el tercio septentrional, con rachas que podrían ser muy fuertes en zonas montañosas del tercio norte de Lugo.

Asturias: cielos velados en la cordillera y el suroeste, que pueden ir acompañados de brumas y nieblas. Mínimas a la baja y máximas en aumento. Heladas débiles en cumbres. Viento flojo, arreciando a moderado en el litoral.

Cantabria: cielos velados que podrán llevar brumas y nieblas asociadas. Algunas lluvias débiles en el litoral oriental. Mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso o con pocos cambios. Heladas débiles en cumbres del suroeste. Viento flojo a moderado en el litoral y flojo variable en el interior, con intervalos moderados en el extremo meridional.

País Vasco: probables brumas y nieblas matinales en el interior. Cielos velados de nubes altas, con abundante nubosidad en el litoral y lluvias débiles dispersas que pueden extenderse a algunas zonas. Mínimas en descenso y máximas en ascenso o sin cambios. Viento flojo, moderado en el litoral.

Navarra: cielos velados de nubes altas y abundante nubosidad baja matinal en el tercio norte, con brumas y nieblas dispersas en zonas altas. Lluvias débiles y algún chubasco aislado en el noroeste y los Pirineos. Cota de nieve por encima de los 1.900 metros. Mínimas a la baja o con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero aumento. Viento flojo que pronto tenderá a variable.

Nordeste y Baleares: chubascos y descenso de las máximas

Cataluña: cielo nuboso o poco nuboso. Probables chubascos localmente fuertes en el litoral y prelitoral del sur de Girona y el este de Barcelona, y lluvia o nieve débil por encima de los 1.600 metros en el valle de Arán, con tendencia a remitir. Mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso o en ligero descenso. Heladas débiles en cotas altas del Pirineo. Viento moderado, con probables rachas muy fuertes en el Ampurdán y Tarragona que tenderán a amainar; flojo de dirección variable en el resto.

Aragón: en el Pirineo, intervalos de nubes bajas aumentando a intervalos nubosos; poco nuboso en el resto. Probables precipitaciones débiles en el Pirineo occidental, con cota de nieve por encima de los 1.600 metros. Mínimas en descenso o con cambios ligeros y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Heladas débiles en cotas altas del Pirineo y del sistema Ibérico. Viento flojo, con algún intervalo moderado, tendiendo a variable en la mitad norte.

Baleares: en Menorca y el nordeste de Mallorca, intervalos nubosos con chubascos dispersos y ocasionales que irán remitiendo; en el resto, intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en ascenso y diurnas en descenso. Viento entre flojo y moderado.

Comunidad Valenciana: cielo poco nuboso, con nubes altas o intervalos nubosos. Mínimas en descenso o con cambios ligeros y máximas a la baja o sin cambios. Viento moderado en Castellón, con probables rachas muy fuertes, disminuyendo a flojo de dirección variable.

El viento soplará con rachas muy fuertes en varias zonas del país, según la AEMET. Shutterstock

Centro peninsular: estabilidad y nubes altas

Castilla y León: probables brumas o bancos de niebla matinales, menos probables en el sureste. Intervalos de nubes altas. Mínimas en ligero o moderado descenso y máximas en ligero o moderado ascenso. Heladas débiles en zonas de montaña del noroeste, la Ibérica y localmente en la meseta. Viento variable, tendiendo a flojo con algún intervalo moderado.

La Rioja: intervalos de nubes altas. Mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en cotas altas. Viento flojo variable, con intervalos moderados en la Ribera.

Comunidad de Madrid: intervalos de nubes altas. Mínimas en descenso y máximas sin cambios, excepto un ascenso en cotas altas de la sierra. Viento flojo variable.

Castilla-La Mancha: intervalos de nubes altas. Mínimas a la baja y máximas en aumento o con pocos cambios. Heladas débiles en zonas altas de las serranías de Cuenca y Guadalajara. Vientos flojos de dirección variable.

Extremadura: intervalos de nubes altas. Mínimas sin cambios o en ligero o moderado descenso y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo variable.

Sur peninsular: cielos poco nubosos y chubascos ocasionales

Andalucía: cielos en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas. Probables precipitaciones débiles ocasionales en el extremo oriental. Mínimas en descenso o sin cambios y máximas en aumento, sin cambios o a la baja. Vientos flojos variables, con intervalos moderados en los litorales y levante moderado en el Estrecho.

Región de Murcia: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el litoral y posibles chubascos ocasionales. Mínimas en descenso o sin cambios y máximas a la baja. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente norte en el litoral por la mañana.

Canarias: lluvias débiles y rachas muy fuertes

Canarias: en el norte de las islas montañosas, el este de La Palma y el área metropolitana de Tenerife, predominio de cielos nubosos con apertura de claros y probables lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas. Calima ligera en altura. Máximas sin cambios o en ligero ascenso y mínimas en ligero a moderado aumento. Viento moderado, con intervalos ocasionales de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste, sin descartar rachas localmente muy fuertes en las islas montañosas.

Fuente: EFE y Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)-.