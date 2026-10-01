Unas termas de época imperial, datadas entre los siglos I y V, han sido descubiertas durante la campaña de excavaciones de este año en la antigua villa romana del Colell, en Calonge i Sant Antoni (Girona).

Los trabajos han permitido sacar a la luz parte de dos piscinas, una semicircular y otra rectangular, que conservan un pavimento de mortero hidráulico. Ambas estructuras formaban parte de un edificio lujoso, acorde con la riqueza que tuvo la villa durante la época imperial romana.

Dos piscinas con escalones para sentarse durante el baño

Los arqueólogos han descubierto aproximadamente la mitad de las dos piscinas que componían las termas. Una tiene planta semicircular y la otra es rectangular, y ambas están pavimentadas con mortero hidráulico.

Además, cada una cuenta con un escalón que habría servido para sentarse durante el baño. La otra mitad de la construcción permanece todavía oculta bajo tierra, por lo que será necesario esperar a una próxima campaña para conocer sus características completas.

La presencia de estas instalaciones confirma el carácter lujoso del edificio al que pertenecían, en consonancia con la riqueza que alcanzó la villa durante la época imperial.

Calonge i Sant Antoni. (Fuente: Visita Costa Brava).

El hallazgo revela nuevos espacios de la villa romana

La campaña también ha permitido documentar un pasadizo de época imperial junto a un espacio pavimentado y rodeado por tres de sus lados por pasadizos.

Los trabajos se han centrado además en la fase republicana del yacimiento, correspondiente al siglo I a. C. En esta zona se han localizado nuevos muros que formaban parte de las habitaciones situadas en el ala septentrional de la antigua villa.

También han aparecido dos espacios desconocidos hasta ahora. En uno de ellos se habría desarrollado alguna actividad relacionada con el fuego, ya que los arqueólogos encontraron la roca quemada.

Los trabajos se han centrado en la fase republicana del yacimiento, correspondiente al siglo I a. C. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un gran muro de piedra podría corresponder a una torre

En el extremo nordeste del yacimiento, las excavaciones han sacado a la luz un gran muro construido con bloques de piedra granítica. Por el momento, se desconoce si esta estructura pertenecía a una habitación o si correspondía a una torre, como las dos que ya han sido descubiertas en la fachada sur de la villa.

Por su parte, las excavaciones de este año han sido promovidas por la Universidad de Girona y el Ayuntamiento de Calonge i Sant Antoni, que han financiado los trabajos con la ayuda de la Diputación de Girona, la Generalitat y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.