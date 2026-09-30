Llegar a casa después de una jornada laboral y sentirse incapaz de decidir qué cenar o qué hacer con el tiempo libre es una situación que muchas personas conocen. Sin embargo, ese agotamiento no siempre responde al esfuerzo físico ni a las horas dedicadas al trabajo. Existe otro factor que puede pasar inadvertido: la cantidad de decisiones que tomamos a lo largo del día.

La psiquiatra Marian Rojas Estapé ha abordado este fenómeno en el programa Fin de Semana de COPE, donde ha explicado cómo las elecciones constantes pueden contribuir al desgaste mental.

La especialista se refiere a la llamada fatiga decisional, un concepto que describe el cansancio asociado a la acumulación de decisiones. Desde elegir qué ropa ponerse hasta resolver problemas laborales o familiares, cada jornada exige valorar alternativas, establecer prioridades y afrontar situaciones imprevistas.

Marian Rojas explica por qué tomar tantas decisiones nos deja sin energía

El cansancio mental no aparece únicamente después de realizar tareas complejas. También puede estar relacionado con la suma de pequeñas elecciones que hacemos casi sin darnos cuenta.

Durante su intervención en COPE, Marian Rojas señaló que las exigencias de la vida cotidiana van más allá de las responsabilidades profesionales y familiares.

La psiquiatra compara la fatiga decisional con la batería de un móvil para explicar cómo influye el cansancio en nuestras elecciones. (foto: Freepik).

“No solo vivimos cansados de trabajar, de conciliar, de gestionar todo. Yo creo que también hay un cansancio a la hora de tomar decisiones, porque cada elección consume recursos cognitivos y el mundo moderno nos obliga a tomar cientos de decisiones, mucho más que las generaciones anteriores”, explicó la psiquiatra.

La especialista sostiene que el exceso de decisiones puede convertirse en una fuente adicional de agotamiento. Esta situación se hace especialmente evidente cuando, después de resolver numerosos asuntos durante el día, incluso las elecciones más sencillas parecen requerir un esfuerzo considerable.

Qué es la fatiga decisional y cómo afecta a nuestro cerebro

Para explicar este fenómeno, Marian Rojas utiliza una comparación que resulta familiar para cualquiera: la batería de un teléfono móvil.

La psiquiatra relaciona la toma de decisiones con la corteza prefrontal, una región del cerebro que interviene en funciones como la planificación, la evaluación de alternativas y el control de los impulsos.

Según su explicación, la acumulación de exigencias mentales puede hacer que lleguemos al final del día con menos capacidad para afrontar nuevas decisiones.

“Cuando llega al 20%, un poco tipo los teléfonos nuestros, se enciende el rojo y cuando estás en rojo entras en tu peor versión y entonces tu peor versión es el sensible llora, el impulsivo grita, el que come se come la nevera”, afirmó.

Con esta metáfora, Rojas busca explicar por qué el cansancio puede coincidir con una mayor irritabilidad, dificultades para concentrarse o una menor disposición a valorar distintas alternativas.

No obstante, la comparación con una batería es ilustrativa: el cerebro no dispone de un porcentaje medible de energía cognitiva y los efectos de la fatiga sobre las decisiones varían según las circunstancias y las personas.

Por qué Marian Rojas recomienda no tomar decisiones importantes por la noche

Una de las recomendaciones de la psiquiatra consiste en prestar atención al momento del día en el que abordamos las decisiones más importantes.

Rojas considera que, después de una jornada cargada de obligaciones, el agotamiento puede dificultar la evaluación de asuntos complejos. Por eso, propone evitar que las decisiones relevantes coincidan con los momentos de mayor cansancio.

Para ilustrarlo, compartió una conversación con su marido sobre cómo organizar una decisión importante: “Por la noche vamos a decir 100% que no. Entonces, esto se decide a las 8 de la mañana porque hay mayor lucidez de corteza prefrontal”.

Su consejo es reservar los momentos de mayor claridad mental para resolver los asuntos que requieren atención, en lugar de dejarlos para el final del día.

Esto no significa que todas las personas deban tomar sus decisiones por la mañana. Los horarios de trabajo, el descanso y los ritmos individuales también influyen en los momentos de mayor concentración.

Organizar las prioridades y evitar las decisiones importantes al final del día son algunas de las recomendaciones de la especialista.

Cómo reducir el cansancio mental: los consejos de Marian Rojas

La solución que plantea la psiquiatra no consiste en dejar de tomar decisiones, sino en organizar mejor las que realmente necesitan nuestra atención.

Una de las situaciones que compartió durante su intervención fue una visita al supermercado. Frente a un pasillo lleno de marcas y variedades de galletas, experimentó la dificultad de elegir entre numerosas alternativas.

El ejemplo refleja cómo la abundancia de opciones puede complicar decisiones que, en principio, deberían resultar sencillas. A partir de sus explicaciones, existen varias estrategias que pueden ayudar a gestionar la fatiga decisional:

Organizar las prioridades: identificar al comenzar la jornada qué asuntos requieren mayor atención.

Simplificar las rutinas: establecer hábitos cotidianos que permitan reducir las decisiones repetitivas.

Elegir el momento adecuado: reservar las decisiones complejas para los periodos de mayor concentración.

Reducir las alternativas innecesarias: evitar dedicar demasiado tiempo a elecciones de poca importancia.

Estas medidas pueden facilitar la organización diaria, aunque no garantizan que desaparezca el cansancio mental.