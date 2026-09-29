La presencia de aire frío en altura provocará una jornada inestable en España. (Fuente: Shutterstock).

La presencia de aire frío en altura provocará una jornada inestable en España y cielos con abundante nubosidad media, lo que originará chubascos acompañados de tormenta que podrán ser localmente intensas en amplias zonas, provocando fuertes lluvias, sin descartar granizo de forma puntual, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De igual manera, se formarán nubes bajas y lluvias débiles en los litorales y prelitorales mediterráneos, Baleares, el litoral de Galicia y el Estrecho.

En cuanto al viento, anuncian que será moderado de componente este en Baleares y en los litorales del Mediterráneo, con levante igualmente moderado en Alborán y en el Estrecho, mientras que en el interior peninsular, el Cantábrico y Galicia el viento soplará de componente sur, moderado.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada, notablemente en amplias zonas del interior sur, aunque ascenderán en Galicia. Las mínimas subirán en el tercio este y Baleares y bajarán en el resto.

En Canarias, los cielos estarán cubiertos, con precipitaciones en las islas montañosas a primeras horas, tendiendo a lo largo del día a poco nubosos, aunque con calima en capas altas de la atmósfera. sin cambios en las temperaturas y con viento flojo del este.

Este martes, tormentas fuertes y descenso de máximas en amplias zonas de España. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?

Cataluña: chubascos tormentosos fuertes en general, localmente muy fuertes o torrenciales en el litoral y prelitoral.

Navarra: tormentas fuertes y chubascos fuertes por la tarde, especialmente en el Pirineo navarro, mitad oriental del centro y Ribera del Ebro.

Castilla-La Mancha: lluvias más probables en la mitad oriental, con posibilidad de precipitaciones fuertes y persistentes, además de tormentas y granizo en la serranía de Cuenca de madrugada.

Galicia: lluvias moderadas o fuertes desde la mañana, más intensas en A Coruña y Pontevedra.

Se esperan chubascos acompañados de tormenta que podrán ser localmente fuertes. (Fuente: Shutterstock).

Comunidades con lluvias débiles en el resto de España