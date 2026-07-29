La presidenta Claudia Sheinbaum con Andy Kim, Ceo de Kia México, y Marianela Calderón, directora de Experiencia del Empleado y Administración Kia México.

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El sector automotriz mexicano recibió una buena noticia para cambiar un poco el panorama de este año, que ha sido bastante complejo. La automotriz surcoreana, Kia, anunció una inversión nueva en su planta de Pesquería, Nuevo León.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la compañía anunció que destinará u$s 649 millones en su armadora, ubicada en el Norte del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum con Andy Kim, Ceo de Kia México, y Marianela Calderón, directora de Experiencia del Empleado y Administración Kia México. Hazel Cárdenas/Presidencia

El objetivo de la empresa es arrancar con la producción del modelo eléctrico EV3, a través de una inversión que se derramará entre 2026 y 2028.

“Es una gran noticia porque nos permite producir en México un vehículo eléctrico con una serie de características muy avanzadas y muy competitivo”, comentó el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, durante la conferencia matutina.

El funcionario añadió que este proyecto generará 500 empleos nuevos en este año y 1,500 empleos adicionales entre 2027 y 2030.

Además, destacó que el vehículo tendrá un contenido nacional cercano al 27% desde el inicio de su producción, porcentaje que irá incrementándose conforme avance el proyecto.

Refrendan confianza

En el acto también estuvo presente el presidente de Kia México, Young Sam Kim, quien aseguró que la empresa se mantendrá como un socio estratégico del país y que sus inversiones se alinean con el Plan México.

“Reafirmo hoy nuestra promesa: Kia México será su socio más estratégico y confiable para hacer realidad la prosperidad compartida”, expresó.

Por su parte, el director comercial de Kia México, Horacio Chávez, dijo que el Kia EV3 será el primer vehículo totalmente eléctrico producido y comercializado por la empresa en México.

El director añadió que el proyecto no se limita a fabricar automóviles eléctricos, pues también incluye el desarrollo de un ecosistema de carga para facilitar su adopción.

En este sentido, precisó que desarrollarán acciones como la instalación de soluciones de carga para hogares y espacios públicos, a lo que se suman servicios de asistencia para usuarios de autos eléctricos, así como sistemas de carga móvil de vehículo a vehículo para emergencias por falta de batería.

Finalmente, la directora de Administración de Kia México, Marianela Calderón, destacó que una parte de la inversión se etiquetará para proyectos ambientales y de sostenibilidad.

En este sentido, la empresa construye un parque solar con una capacidad de generación de dos megawatts (MW), con planes para ampliarlo a 8 MW en 2030. La generación de este parque equivale al consumo anual de más de 4,000 hogares mexicanos.