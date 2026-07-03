En esta noticia Modelos destacados y logros

Kia México extiende los motivos para celebrar su primera década en México, pues la empresa surcoreana logró el mejor primer semestre de su historia en ventas dentro del país.

Fuente: KIA Fuente: KIA

De acuerdo con datos de la propia empresa, entre enero y junio de este año vendieron 54,852 unidades, un crecimiento acumulado de 3.6% respecto al mismo periodo de 2025, cuando la marca comercializó 52,942 unidades.

Durante junio, la firma coreana comercializó 9,506 unidades, resultado que lo posiciona como el mejor mes en lo que va del año. Este desempeño permite a Kia mantener sólidamente la 5° posición del mercado, con una participación acumulada del 7.3%.

Modelos destacados y logros

Dentro de los resultados positivos que Kia ha registrado en México durante el primer semestre, destaca el desempeño de Sportage en sus versiones híbridas, cuyas ventas crecieron 359% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Este crecimiento refleja la creciente aceptación de las tecnologías electrificadas entre los consumidores mexicanos y confirma que la transición hacia una movilidad más eficiente avanza con paso firme.

Adicionalmente, la empresa recibió distintos reconocimientos en los primeros seis meses del año.

La Planta ubicada en Pesquería, Nuevo León, fue galardonada con el Gold Plant Quality Award 2026 de J.D. Power, al ser reconocida como la mejor planta de manufactura automotriz en calidad inicial de Norte y Sudamérica, superando a otras 75 plantas de fabricación de todo el continente.

Asimismo, el Kia K4 hecho en México fue reconocido como el vehículo con la mejor calidad inicial en el segmento de sedanes compactos dentro del Estudio de Calidad Inicial 2026 de J.D. Power en Estados Unidos.

Estos reconocimientos comprueban el valor de los modelos hechos en México y respaldan la preferencia de los clientes por vehículos que combinan diseño, tecnología y altos estándares de calidad.

“Cerrar el mejor primer semestre en la historia de Kia México, acompañado de reconocimientos internacionales por la calidad de nuestra manufactura y de nuestro modelo K4, confirma que vamos por el camino correcto”, señaló Kisoo Kim, Chief Sales Officer de Kia México.