La empresa automotriz Renault se erige como líder en ventas en España con su modelo más destacado en el mercado. Este modelo es el Captur, un SUV híbrido que sobresale por ofrecer confort en los trayectos y por su tecnología avanzada, la cual posibilita una conducción más eficiente.

En este contexto, conforme ha expuesto el medio Expansión, Renault ha comercializado en el país 28.000 vehículos fabricados en sus plantas de Valladolid y Palencia, lo que equivale al 55% de sus ventas en 2025.

Así, el Renault Captur, con un precio que inicia en 22.226 euros, se ha consolidado como el vehículo más vendido en España, con un total de 12.368 unidades matriculadas.

Renault Captur: cómo es su motor

El Renault Captur se presenta con una gama de motorizaciones que combinan eficiencia y versatilidad. Su versión full hybrid E-Tech 160 CV se destaca por su equilibrio entre potencia, autonomía y reducción de consumo, aunque se ofrecen otras variantes adaptadas a diferentes necesidades.

Entre las distintas opciones se encuentran las siguientes:

Full hybrid E-Tech 160 CV : hasta un 80% del tiempo en modo eléctrico en entornos urbanos, lo que se traduce en un ahorro de hasta un 40% de carburante.

: hasta un 80% del tiempo en modo eléctrico en entornos urbanos, lo que se traduce en un ahorro de hasta un 40% de carburante. Mild hybrid 140 CV : contribuye a una disminución del consumo y proporciona una aceleración más dinámica.

: contribuye a una disminución del consumo y proporciona una aceleración más dinámica. Gasolina TCe 115 CV : ofrece un rendimiento elevado con un consumo controlado.

: ofrece un rendimiento elevado con un consumo controlado. Eco-G 100 CV: equipado con un sistema bi-carburante (gasolina y GLP), que brinda mayor autonomía y reducción de emisiones.

El SUV más vendido de Renault en el país: se trata de un modelo híbrido con tecnología avanzada.

Renault Captur: integración de su diseño

El Captur fusiona un estilo distintivo con un interior diseñado para brindar comodidad y funcionalidad. Su espacio interior versátil y la capacidad de su maletero lo convierten en una opción práctica tanto para el uso familiar como para viajes prolongados. En este sentido, entre sus características sobresalen:

Banqueta trasera abatible.

Espacio para las rodillas de hasta 22 cm en la segunda fila.

Maletero de hasta 616 litros, ampliable a 1.596 litros con los asientos traseros abatidos.

Disponible en versión esprit Alpine con detalles deportivos exclusivos: insignia en aletas delanteras, llantas de aleación Elixir de 19″, pespuntes azul/blanco/rojo en el volante y emblema Alpine en los asientos delanteros.

Renault Captur: tecnologías y funciones destacadas

En el ámbito tecnológico, el Captur presenta soluciones digitales que simplifican la conducción y enriquecen la experiencia del viaje.

Su sistema multimedia se complementa con conectividad avanzada y diversas asistencias que refuerzan la seguridad, entre las cuales se destacan: