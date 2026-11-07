Investigadores de la Universidad de Cornell compararon los cerebros de zorros domesticados, agresivos y salvajes. Imagen ilustrativa.

Investigadores de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, analizaron y compararon la neurobiología de tres grupos de zorros plateados (Vulpes vulpes). La investigación fue publicada en la revista científica Current Biology, de Cell Press, el 2 de noviembre de 2026.

Específicamente, estudiaron a animales seleccionados genéticamente por su comportamiento amistoso hacia los humanos, otros criados para presentar conductas agresivas y ejemplares salvajes.

El estudio retoma un experimento clásico que comenzó en Siberia a fines de la década de 1950, en el que genetistas rusos observaon que algunos zorros en granjas eran más amigables con los cuidadores humanos, mientras que otros eran más agresivos.

A partir de estas diferencias, los científicos comenzaron a reproducir selectivamente a los animales más dóciles. Después de seis generaciones, consiguieron camadas de zorros que interactuaban amistosamente con los humanos y que también desarrollaron características físicas asociadas con la domesticación, como orejas caídas y hocicos más cortos.

Los investigadores utilizaron un microscopio de ARN fluorescente para identificar marcadores de diferentes tipos de células en el hipotálamo ventromedial. Imagen ilustrativa. Wikimedia Commons

La metodología del estudio que analizó cerebros de zorros y lo vinculó con su comportamiento

En colaboración con científicos de colonias de zorros rusos, los autores recibieron nueve cerebros de zorros plateados : tres habían sido criados para ser dóciles, tres para desarrollar rasgos agresivos y otros tres zorros eran salvajes.

Posteriormente, conservaron los cerebros y los cortaron en láminas muy finas. Incluso, un microscopio de ARN fluorescente les permitió identificar marcadores de diferentes tipos de células en el hipotálamo ventromedial.

El objetivo era comprobar si la selección por comportamiento dócil estaba asociada con diferencias en determinadas poblaciones de neuronas.

Qué descubrieron los científicos sobre el análisis de los cerebros de los zorros

El principal hallazgo fue que los zorros dóciles presentaban menos neuronas que expresan el receptor de estrógeno alfa en el hipotálamo ventromedial.

La investigadora principal, Eirene Markenscoff-Papadimitriou, explicó que el equipo había planteado la posibilidad de encontrar diferencias en la abundancia de estas células. En declaraciones recogidas por Cornell, confirmó que los zorros dóciles presentaban menos neuronas que expresan ese receptor, vinculadas con los circuitos cerebrales de la agresividad.

Investigaciones anteriores con ratones habían identificado que estas neuronas participan en circuitos cerebrales relacionados con la agresividad. Al activar experimentalmente determinadas células de este tipo mediante optogenética, los ratones podían desarrollar una respuesta agresiva inmediata hacia otros individuos.

Por tanto, los investigadores plantearon que los zorros más dóciles podrían presentar diferencias en la abundancia de estas células. De la misma forma, los resultados mostraron que en los cerebros de los zorros seleccionados por su docilidad encontraron una menor cantidad de neuronas con ese marcador.

La investigación permitirá comprender cómo la selección de determinados comportamientos se relaciona con cambios en los circuitos cerebrales a lo largo de las generaciones. Imagen ilustrativa. Wikimedia Commons

Qué implicaciones tiene el descubrimiento

Según los investigadores de la Universidad de Cornell, los resultados permitirán comprender cómo la selección de determinados comportamientos se relaciona con cambios en los circuitos cerebrales a lo largo de las generaciones.

Los científicos buscan profundizar en la razón de por qué la domesticación está asociada con estas diferencias neuronales y qué papel pueden desempeñar las variaciones genéticas en el desarrollo de esas células.

Asimismo, la coautora del estudio, Anna Kukekova, de la Universidad de Illinois, podría investigar cómo las mutaciones presentes en distintas regiones del genoma de zorros influyen en el desarrollo de las neuronas identificadas.