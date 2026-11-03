José Elías compartió su experiencia al frente de distintos negocios y explicó por qué decidió delegar la gestión.

José Elías, empresario multimillonario y presidente de Audax Renovables, compartió una reflexión sobre las dificultades de gestionar un negocio y la importancia de reconocer las propias limitaciones. A través de su cuenta de X, el pasado 29 de octubre, explicó por qué considera que no todas las personas que saben crear empresas están preparadas para mantenerlas.

El empresario sostuvo que una de las mejores decisiones que tomó fue aceptar que no servía para gestionar compañías. Por eso, decidió rodearse de profesionales capaces de asumir esa responsabilidad. En ese sentido, advirtió que muchos fundadores fracasan porque no saben delegar y terminan intentando hacerse cargo de tareas para las que no tienen habilidades.

José Elías explica por qué decidió dejar la gestión de sus empresas en manos de otros

El presidente de Audax Renovables reconoció que tiene facilidad para identificar oportunidades de negocio y detectar necesidades que otras personas no advierten. Sin embargo, aseguró que sus dificultades aparecen cuando los proyectos ya están en funcionamiento.

“ No sirvo para gestionar empresas. Y darme cuenta de eso fue una de las mejores cosas que me ha pasado ”, escribió en X.

Según explicó, su capacidad para poner en marcha negocios no siempre se traduce en la misma facilidad para mantenerlos a largo plazo. “Me di cuenta muy pronto de que, si dependía solo de mí, iba a estar montando y desmontando empresas continuamente”, señaló.

No sirvo para gestionar empresas. Y darme cuenta de eso fue una de las mejores cosas que me ha pasado. Tengo una capacidad muy buena para detectar necesidades y montar negocios alrededor de ellas. Veo oportunidades donde otros no las ven. Pero una vez el negocio está en marcha, me cuesta mantenerlo. Me di cuenta muy pronto de que, si dependía solo de mí, iba a estar montando y desmontando empresas continuamente. Así que hice algo mucho más inteligente que intentar cambiar quién era. Empecé a rodearme de personas que hacían bien justo aquello que a mí se me daba mal. Personas como Anabel, Rosa, Xavi u Óscar. Ellos son quienes convierten muchas de mis ideas en empresas que siguen vivas años después. A menudo veo a fundadores muy buenos montando cosas que luego no saben sostener. Fracasan porque no saben dar un paso a un lado. Si eres como yo, con un sesgo muy imaginativo pero un desastre para mantenerlo, lo mejor que puedes hacer es aceptarlo. Busca a tu propio equipo de gestores y dedícate a lo que de verdad se te da bien: generar negocio. — Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) October 29, 2026

El empresario destacó la importancia de rodearse de un equipo con habilidades complementarias

En lugar de intentar modificar su personalidad o asumir responsabilidades para las que no se consideraba preparado, Elías optó por incorporar profesionales que pudieran complementar sus capacidades.

“ Así que hice algo mucho más inteligente que intentar cambiar quién era. Empecé a rodearme de personas que hacían bien justo aquello que a mí se me daba mal ”, explicó.

El empresario atribuyó a ese equipo una parte fundamental de la continuidad de sus proyectos y destacó: “Ellos son quienes convierten muchas de mis ideas en empresas que siguen vivas años después”.

El empresario reflexionó sobre la importancia de reconocer las propias limitaciones y construir equipos capaces de compensarlas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

José Elías advierte por qué algunos emprendedores fracasan al intentar controlar todo

En su publicación, el empresario también puso el foco en un error que, según su experiencia, se repite entre quienes fundan negocios: no saber apartarse cuando el proyecto necesita otro tipo de liderazgo.

“ A menudo veo a fundadores muy buenos montando cosas que luego no saben sostener. Fracasan porque no saben dar un paso a un lado ”, advirtió.

Para Elías, reconocer las propias fortalezas y debilidades es una parte fundamental del desarrollo empresarial. Por eso, recomendó a quienes tienen un perfil creativo y dificultades para mantener sus negocios que acepten sus limitaciones y busquen profesionales que puedan hacerse cargo de la gestión.

“Si eres como yo, con un sesgo muy imaginativo pero un desastre para mantenerlo, lo mejor que puedes hacer es aceptarlo. Busca a tu propio equipo de gestores y dedícate a lo que de verdad se te da bien: generar negocio”, concluyó.