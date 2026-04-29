El empresario multimillonario José Elías, presidente de Audax Renovables, ha puesto el foco en uno de los problemas más extendidos entre los trabajadores por cuenta propia: mucho volumen de trabajo, pero escasa rentabilidad. A través de su cuenta en la red social X, el directivo compartió una reflexión que ha generado debate entre autónomos y emprendedores. Según explica, cada vez es más habitual ver a profesionales desbordados de actividad, que encadenan trabajos sin descanso, pero que aun así reconocen no llegar a fin de mes. Una paradoja que, en su opinión, tiene una causa clara: la mala gestión de los precios y la competencia desleal basada en tarifas irreales. José Elías advierte que el principal error de muchos autónomos es ajustar sus tarifas en función de lo que cobra la competencia, sin analizar si esos precios son sostenibles. “El problema es que compites con gente que no sabe sumar”, afirma, en referencia a quienes fijan precios sin conocer realmente sus costes o márgenes. Este escenario genera un efecto dominó peligroso: profesionales que sí tienen claras sus cuentas terminan bajando sus tarifas por miedo a perder clientes. El resultado, según el empresario, es una carrera hacia abajo en la que todos salen perdiendo. “Si marcas tus precios por lo que hace alguien que está quebrando, tú vas detrás de él”, resume. Frente a esta situación, el consejo del presidente de Audax Renovables es claro: cuando el volumen de trabajo no permite vivir dignamente, la única salida es aumentar los precios. Aunque el mercado esté distorsionado por tarifas bajas, insiste en que mantener precios inviables solo conduce al fracaso. Elías plantea una decisión clave para cualquier autónomo: priorizar entre trabajar muchas horas o ganar dinero. “Las dos cosas a la vez, con esos precios, son imposibles”, concluye. Su mensaje pone el acento en la importancia de valorar el propio trabajo, calcular correctamente los costes y evitar entrar en dinámicas de competencia que comprometan la viabilidad del negocio.