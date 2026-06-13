España, Portugal, Grecia e Italia están endureciendo controles y ya hay viajeros que no pudieron entrar

La era del turismo libre de fricciones en el sur de Europa está experimentando un cambio radical. Países como España, Portugal, Grecia e Italia han comenzado a aplicar de forma estricta sus normativas migratorias para combatir el sobreturismo y garantizar la seguridad en sus fronteras.

Quienes decidan postergar la organización de sus documentos o viajen sin cumplir con la totalidad de los requisitos que se exigen a nivel oficial, se enfrentan a la posibilidad real de ver su viaje cancelado en el propio aeropuerto.

España, Portugal, Grecia e Italia están endureciendo controles y ya hay viajeros que no pudieron entrar EFE

¿Qué condiciones exigen las autoridades migratorias en Europa?

Las autoridades migratorias del bloque Schengen, amparadas en el Código de Fronteras Schengen (Reglamento UE 2016/399), han intensificado la fiscalización.

Aunque la exención de visado beneficia a ciudadanos de numerosos países de América Latina, este permiso no otorga un derecho de entrada automático, quedando sujeto a la estricta verificación de los agentes fronterizos.

Antes de habilitar los traslados internacionales, el personal aeroportuario y los oficiales de control migratorio suelen verificar minuciosamente una serie de requisitos indispensables:

Pasaporte válido y con vigencia extendida : de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, el documento debe tener una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha planeada de salida del territorio Schengen y haber sido emitido en los últimos 10 años.

Acreditación de alojamiento oficial : ya sea una reserva de hotel confirmada y pagada por la totalidad de la estadía o una carta de invitación oficial tramitada previamente ante las autoridades policiales locales.

Demostración de solvencia económica : los viajeros deben certificar que disponen de fondos diarios suficientes para cubrir sus gastos (monto que suele rondar los 100 o 110 euros diarios por persona).

Pasaje de regreso confirmado : un boleto de salida del Espacio Schengen con fecha inamovible dentro del plazo máximo de 90 días.

Seguro médico internacional: cobertura de salud de al menos 30.000 euros que incluya de forma obligatoria la repatriación sanitaria.

España, Portugal, Grecia e Italia están endureciendo controles y ya hay viajeros que no pudieron entrar EFE

Consecuencias de no cumplir con los requisitos oficiales

Tanto las aerolíneas como los agentes migratorios en aeropuertos clave como Madrid-Barajas o Roma-Fiumicino tienen la facultad legal de aplicar las siguientes sanciones a quienes no presenten la documentación en regla:

Negativa de embarque en el país de origen.

Rechazo directo en los controles migratorios europeos.

Deportación inmediata y cancelación del viaje.

Pérdida total de reservas de alojamiento y pasajes.

Un requisito clave para ingresar a Europa: el Sistema de Entradas y Salidas

El endurecimiento de los controles se complementa además con la digitalización fronteriza europea, que incluye la puesta en marcha progresiva del Sistema de Entrada/Salida (EES) para el registro biométrico y la futura implementación del permiso ETIAS. Revisar la documentación con anticipación es la única forma garantizada de evitar un rechazo en frontera.

Vale destacar que el EES es una herramienta digital de la Unión Europea diseñada para registrar automáticamente a los viajeros provenientes de países que no pertenecen al bloque cuando cruzan las fronteras del espacio Schengen.

En lugar de sellar el pasaporte, el sistema guarda información como la fecha y el lugar de ingreso y salida, y también recoge datos biométricos —como huellas dactilares y una imagen facial— para identificar a cada persona. Se aplica a quienes visitan Europa por períodos cortos, es decir, hasta 90 días dentro de un lapso de 180 días.