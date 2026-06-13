Se viene el diluvio del año con más de 72 horas de lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento.

España se prepara para un importante cambio de tiempo que podría dejar más de 72 horas de precipitaciones, tormentas y fuertes rachas de viento en distintas zonas del país.

Mientras gran parte del territorio atraviesa jornadas de calor intenso, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la atención puesta en la evolución atmosférica de los próximos meses ante la llegada de patrones más favorables para las lluvias.

La Aemet confirmó que el fenómeno climático de El Niño ya está activo y recordó que, aunque no existe una relación directa con cada episodio meteorológico que afecta a España, los eventos más intensos suelen favorecer otoños e inicios de invierno más húmedos de lo normal. Este contexto aumenta la vigilancia sobre posibles temporales de lluvia de larga duración.

Los expertos explican que la energía adicional presente en la atmósfera puede favorecer fenómenos meteorológicos más intensos cuando coinciden las condiciones adecuadas.

Por ese motivo, las previsiones para la segunda mitad del año cobran especial relevancia para agricultores, servicios de emergencia y administraciones locales.

Llega un fuerte temporal con lluvias intensas en todo el país: dónde se esperan los mayores acumulados. Freepik

¿Qué zonas de España esperan tormentas y lluvias intensas?

La previsión más inmediata de la Aemet sitúa el mayor riesgo de tormentas en el cuadrante noroeste peninsular. Galicia, el oeste de Asturias y el noroeste de Castilla y León concentrarán los chubascos más destacados durante el fin de semana.

En estas comunidades las precipitaciones podrán presentarse con intensidad fuerte, acompañadas por granizo y rachas muy fuertes de viento. Las tormentas se desarrollarán principalmente durante las horas centrales de la jornada debido al crecimiento de nubosidad de evolución.

Aunque el resto del país mantendrá un ambiente más estable, los meteorólogos advierten que estos episodios convectivos pueden generar incidencias puntuales en cortos periodos de tiempo.

¿Qué dice Aemet sobre el riesgo de un otoño más lluvioso?

La agencia meteorológica española señaló que los episodios intensos de El Niño pueden favorecer otoños y comienzos de invierno más lluviosos de lo habitual en España. No se trata de una garantía ni de una previsión cerrada, pero sí de una señal climática que los especialistas siguen de cerca.

¿Qué dice Aemet sobre el riesgo de un otoño más lluvioso? Fuente: Freepik.

Según la Aemet, la influencia de este fenómeno sobre la circulación atmosférica global puede modificar los patrones meteorológicos que afectan a la Península Ibérica.

Cuando estas alteraciones coinciden con otros factores atmosféricos, aumenta la probabilidad de precipitaciones persistentes y temporales más activos.

Por el momento, las previsiones oficiales apuntan a un escenario marcado por el calor en buena parte del país y tormentas localizadas en el noroeste.

Sin embargo, la evolución de El Niño durante los próximos meses será uno de los elementos clave para determinar si España afronta una temporada especialmente húmeda y con episodios prolongados de lluvia.