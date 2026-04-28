La lluvia de meteoros Líridas, uno de los fenómenos astronómicos más antiguos registrados por la humanidad, volverá a iluminar el cielo en abril de 2026 con un espectáculo visible desde ambos hemisferios. Este evento, que se repite cada año, ofrece la posibilidad de observar “estrellas fugaces” a simple vista, sin necesidad de telescopios ni equipos especiales. En esta ocasión, el fenómeno promete condiciones favorables para la observación, especialmente en el hemisferio norte. Con una actividad estimada de hasta 18 meteoros por hora, se espera una buena visibilidad bajo cielos despejados y oscuros. Las Líridas son una lluvia de meteoros originada por los restos del cometa C/1861 G1 (Thatcher). Cuando la Tierra atraviesa esta nube de partículas, los fragmentos ingresan a gran velocidad en la atmósfera y se desintegran, generando destellos luminosos conocidos como estrellas fugaces. Este fenómeno toma su nombre de la constelación de Lira, ya que desde allí parecen provenir los meteoros. En el cielo nocturno, se observan como trazos breves y brillantes que pueden aparecer en cualquier dirección, aunque su radiante se ubica cerca de la estrella Vega, una de las más luminosas. Las Líridas son visibles desde ambos hemisferios, aunque se aprecian mejor en el hemisferio norte. A pesar de que su promedio es de unos 18 meteoros por hora, en ocasiones pueden sorprender con picos de actividad mucho mayores. Además, se caracterizan por meteoros rápidos que pueden producir destellos intensos. Las Líridas estarán activas entre el 14 y el 30 de abril, por lo que quienes no puedan observar el pico aún tendrán oportunidades en días cercanos. Para una mejor experiencia, se aconseja alejarse de la contaminación lumínica, permitir que la vista se adapte a la oscuridad y elegir un lugar con cielo despejado. Este evento astronómico, observado desde hace más de 2700 años, sigue siendo una de las citas más esperadas por los aficionados al cielo nocturno cada primavera. Desde National Geographic han recomendado observar estos fenómenos desde zonas alejadas de la contaminación lumínica o en espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la pureza de sus cielos y su labor de divulgación astronómica. En ese sentido, los lugares más recomendados para contemplar la lluvia de meteoros en España son los siguientes: