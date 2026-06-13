“Lo han podrido todo”: Feijóo lanza su ofensiva total contra el Gobierno de Sánchez y promete una “limpieza total”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intensificado su ofensiva política contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez con un discurso contundente durante la romería del partido en O Pino (A Coruña).

Ante miles de asistentes, el dirigente popular afirmó que “tenemos un Gobierno que es capaz de hacer cualquier cosa” y defendió que el PP “es el partido que necesita España”.

La promesa de un cambio “sereno y profundo” de Feijóo

En un contexto de creciente tensión política y con la petición de elecciones anticipadas sobre la mesa, Feijóo endureció el tono al asegurar que el actual Ejecutivo ha llevado al país a una situación insostenible.

“Vamos a hacer una limpieza completa porque lo han podrido todo; no ha faltado nada, no ha faltado nadie en esta podredumbre, es una serie interminable que se supera capítulo a capítulo”, declaró.

Durante su intervención, Feijóo insistió en que España necesita “más puntos de encuentro” y no “muros” , apostando por un proyecto común basado en la convivencia y la ambición colectiva.

Según explicó, el PP representa esa alternativa porque es “el partido que no necesita romper nada para avanzar” y que apuesta por unir, aunque es “lo más difícil, pero lo único útil que puede hacer un político”.

“Lo han podrido todo”: Feijóo lanza su ofensiva total contra el Gobierno de Sánchez y promete una “limpieza total” EFE

Elecciones anticipadas y presión política contra Sánchez

El acto se celebró en plena ofensiva del PP para reclamar comicios anticipados debido a las investigaciones judiciales que afectan al PSOE. Feijóo subrayó que España necesita sustituir a un presidente cuyo “epitafio político” ya está escrito y se refirió a Sánchez como “señor P.S., las siglas de un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió”.

Ante unas 4500 personas, según la organización, el dirigente popular planteó una serie de compromisos “sin letra pequeña”, entre ellos la aprobación de presupuestos, un sistema de financiación autonómica más justo y el fin de lo que calificó como “compraventa de apoyos”.

Regeneración institucional y “limpieza total”

Uno de los ejes centrales del discurso fue la promesa de regeneración política. Feijóo aseguró que su proyecto pasa por una “regeneración política, institucional y moral de la política española” y reiteró su intención de llevar a cabo “una limpieza total”.

“No va a quedar una alfombra por levantar, un cajón cerrado, un escondite por descubrir, una ventana por abrir, una responsabilidad por exigir”, afirmó, prometiendo investigar y exigir responsabilidades políticas. Además, insistió en que el cambio llegará con el respaldo de “los votos de la España decente”.

Las propuestas del PP y críticas en clave económica y social

Feijóo también abordó cuestiones como la economía doméstica, la vivienda y la inmigración. Criticó el aumento del coste de vida y defendió la necesidad de un Gobierno que evite que “la economía familiar se hunda”. Asimismo, abogó por “orden” en la inmigración, subrayando que “el orden en la inmigración es humanidad”.

En el plano social, alertó de que los españoles enfrentan mayores dificultades por el incremento de la cesta de la compra, la vivienda y los impuestos, lo que, según dijo, lleva a muchas familias a endeudarse. Fuente: EFE.