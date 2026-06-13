El PSOE denuncia un “calendario judicial exprés” para tumbar al Gobierno antes del verano

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, señaló este sábado que “se está poniendo un calendario judicial con muchas prisas para que el Gobierno caiga antes del verano”.

En una entrevista en el programa Parlamento de RNE, Mínguez defendió que el PSOE no cuenta con financiación irregular. Además, recordó que la UCO ha acudido en dos ocasiones a la sede de Ferraz, encontrando siempre “colaboración máxima”, y contrastó esta actitud “a diferencia del PP, que cuando la UCO entra por la puerta, los papeles salen por la ventana”.

El PSOE criticó las “prisas” contra la izquierda y la “lentitud” para la derecha

Sobre la próxima declaración ante el juez del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, reiteró su confianza tanto en la justicia como en el principio de presunción de inocencia. No obstante, criticó “las prisas” en los procesos judiciales que afectan a la izquierda, frente a “la lentitud” cuando estos casos impactan en la derecha.

En este contexto, también recordó que el exministro Cristóbal Montoro lleva un año imputado “y todavía nadie le ha llamado a declarar”.

El PSOE denuncia un “calendario judicial exprés” para tumbar al Gobierno antes del verano EFE

El respaldo a Zapatero y la opinión sobre Ábalos

Mínguez reafirmó la “confianza plena” en el expresidente Zapatero, subrayando: “Defendemos la agenda del expresidente Zapatero, defendemos la figura como persona y confianza absoluta en lo que tenga que decir”.

En relación con la sentencia del juicio al exministro y antiguo secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, indicó que no puede pronunciarse “por una persona que no es militante desde hace dos años y medio”.

La declaración de Cristina Narbona

Respecto a la citación como testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, por parte del juez Santiago Pedraz en el caso Leire Díez, afirmó que Narbona se encuentra “tranquila”.

Asimismo, explicó: “Narbona conocía a las personas (en referencia a Leire Díez), pero por conocer a las personas uno no es culpable. En este país existe el derecho de reunión, se están haciendo grandes titulares para tapar lo importante que es la agenda política, económica y social que está desarrollando el Gobierno”.

La posible querella contra Leire Díez

Al ser consultada sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra Leire Díez, Mínguez aclaró: “Nadie dice que no lo vayamos a hacer. El PSOE está estudiando el caso y viendo la documentación, en ningún momento se ha descartado ni se ha dicho que se vaya a hacer de manera inmediata”.

Además, aseguró no tener relación personal con Díez: “Me pueden mirar el teléfono, no tengo ni su número”.

Sobre el encuentro entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, recordó que esta última ya ofreció explicaciones mediante un comunicado, afirmando que “cada cosa a su tiempo y confianza en las personas”.

Para concluir, Mínguez insistió en que el PSOE “no se esconde”, sino que, por el contrario, “demuestra máxima transparencia”.