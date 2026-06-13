Los 3 métodos eficaces para erradicar para siempre las cicatrices y manchas de la piel. Fuente: Shutterstock

Al experimentar quemaduras o lesiones que dejan marcas en la piel, muchas personas optan por emplear remedios caseros o productos “milagrosos” que prometen eliminar las cicatrices.

No obstante, los expertos en dermatología han expuesto cuáles son los únicos métodos eficaces para erradicar de manera saludable cualquier cicatriz del cuerpo.

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Cuatro tipos de cicatrices que hay

Para informar a los usuarios sobre la posibilidad de evitar productos perjudiciales para la salud, la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD) declaró que “la utilización de remedios caseros para disminuir la apariencia de las cicatrices" no es recomendable.

Esto se debe a que el paciente podría obstaculizar “el proceso natural de cicatrización” de las heridas y “poner en riesgo su salud” dérmica, dado que existen diversos tipos de marcas.

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La vicepresidenta de la FMD, Susana Canalizo Almeida, elucidó que hay cuatro tipos de cicatrices:

Atróficas: se manifiestan hundidas y presentan una coloración rosada o blanquecina atribuible a la pérdida o degeneración del colágeno.

Queloides: caracterizadas por ser firmes, con bordes demarcados , aunque irregulares. Su superficie puede estar adelgazada o ulcerada, con tonalidades que varían entre rosadas, violetas o hiperpigmentadas; provocan comezón y pueden resultar dolorosas.

Hipertróficas: presentan una forma lineal cuando son originadas por cirugía y adquieren formas irregulares si son causadas por traumatismos o quemaduras. Su apariencia puede ser desfigurante y ocasionar contracturas.

Normales: no generan incomodidad, ya sea física o visual.

Métodos eficaces para eliminar cicatrices y manchas

El director del Servicio de Cirugía del Centro Dermatológico Doctor Ladislao de la Pascua, Julio Enríquez Merino, enfatizó que en la actualidad se encuentran disponibles procedimientos y técnicas dermatológicas que contribuyen a reducir cicatrices o, en ciertos casos, “eliminarlas por completo”.

En relación con estas prácticas, el experto especificó las más efectivas: