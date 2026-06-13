Los precios de las viviendas baten récords históricos en España: los valores ya superan la burbuja y llegan a 4000 euros por m²

Durante el primer trimestre del año, el precio de la vivienda alcanzó máximos históricos en varias regiones: Andalucía; Baleares; Canarias; Cataluña; Comunidad Valenciana; Galicia; Navarra; País Vasco; las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Madrid.

Justamente, la capital española destacó especialmente, siendo la única comunidad en superar los 4000 euros por metro cuadrado.

Comunidades españolas que aún no superan la ‘burbuja’ inmobiliaria

En contraste, hubo territorios donde no se superaron los niveles registrados durante la ‘burbuja’ inmobiliaria. Este fue el caso de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Extremadura.

De hecho, Extremadura se mantiene como la única comunidad donde el precio del metro cuadrado sigue por debajo de los 1000 euros, según la estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda, que se remonta a 1995.

Concretamente, se ubica en 970,5 euros. Su máximo histórico se registró en 2008, cuando alcanzó los 1027 euros.

Los precios de las viviendas baten récords históricos en España: los valores ya superan la burbuja y llegan a 4000 euros por m² EFE

El top 3 de comunidades con los precios más caros por metro cuadrado: Madrid a la cabeza

En los primeros tres meses del año, la Comunidad de Madrid no solo alcanzó un nuevo récord, sino que se posicionó como la región más cara del país, con un precio de 4075 euros/m² . Esta cifra representa un aumento del 16,4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior y un incremento del 3,7 % respecto al trimestre previo.

Baleares ocupó el segundo lugar, acercándose a los 4000 euros con 3885,6 euros/m², lo que supone un 13 % más interanual. En estas islas, el precio no superaba los 3000 euros/m² desde 2004.

El ‘top 3’ lo completa País Vasco, que sobrepasó los máximos del ‘boom’ alcanzando los 3036 euros/m2, un 12 % más que el año anterior. Con esta cifra, el precio de la vivienda vuelve a superar los 3000 euros por primera vez desde el tercer trimestre de 2008.

Cataluña, Andalucía y Canarias: precios por encima de los 2000 euros/m²

Cataluña se sitúa a continuación con 2749 euros/m2, marcando el valor más elevado de toda su serie histórica y registrando un incremento interanual del 12 %.

Los precios de las viviendas baten récords históricos en España: los valores ya superan la burbuja y llegan a 4000 euros por m² ChatGPT

Andalucía también alcanzó cifras récord entre enero y marzo, con un precio de 2316 euros/m², un 14 % superior al del año anterior. Por su parte, Canarias llegó a 2234 euros/m², acumulando tres trimestres consecutivos por encima de los 2.000 euros. En este caso, el aumento superó el 13,6 % en comparación interanual.

A estos valores se suman Ceuta y Melilla, con 2162 euros/m², lo que supone un incremento del 10 %. Desde mediados de 2025, el precio en estas ciudades autónomas se mantiene por encima de los 2.000 euros.

La Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra también lograron superar los valores registrados durante la burbuja, alcanzando los 1898, 1627 y 1934 euros/m², respectivamente. En estas regiones, los incrementos interanuales fueron del 17,2 %, 13,3 % y 12,5 %.

Subidas generalizadas sin alcanzar récords

De acuerdo a EFE, aunque en otras comunidades no se batieron récords históricos en este primer trimestre, los precios igualmente experimentaron subidas de dos dígitos entre enero y marzo.

Cantabria lideró este crecimiento con un aumento del 17,4 %, situándose en 2081 euros/m², su nivel más alto desde mediados de 2007. En Asturias, el precio subió un 15,4 % hasta los 1752 euros, alcanzando máximos desde finales de 2008. Aragón registró un incremento del 15,6 %, llegando a 1728 euros/m².

Por su parte, La Rioja aumentó un 10,5 % hasta los 1440 euros; Murcia alcanzó los 1330 euros con un incremento del 13,4 %; Castilla y León subió un 13 % hasta los 1290 euros; y Castilla-La Mancha también experimentó una subida del 13 %, situándose en 1.172 euros/m².