Los autónomos en España siguen atentos a cada ayuda disponible para aliviar cuotas, impuestos y gastos de inicio de actividad. En un contexto de costes elevados, las bonificaciones vinculadas a la Seguridad Social se mantienen entre las medidas más buscadas. Varias comunidades autónomas continúan aplicando programas conocidos como cuota cero, que permiten compensar parte o la totalidad de las cuotas abonadas durante los primeros meses de actividad. Sin embargo, cada región fija requisitos, plazos y presupuestos distintos, por lo que revisar fechas oficiales resulta clave antes de presentar la solicitud. Para muchos profesionales que comienzan una actividad, estas ayudas pueden marcar la diferencia entre sostener el negocio durante los primeros meses o asumir una carga fija más difícil de afrontar. Por eso, conocer los calendarios vigentes se volvió una prioridad. En Extremadura, los programas de apoyo a nuevos autónomos han incluido líneas específicas para jóvenes, mujeres desempleadas y nuevos emprendedores. La disponibilidad concreta de convocatorias y fechas debe consultarse en la sede oficial de la Junta de Extremadura. En Canarias, la ayuda de cuota cero también se ha desarrollado mediante convocatorias sujetas a presupuesto y calendario administrativo. Los interesados deben revisar si existen periodos de subsanación abiertos o nuevas líneas activas en la sede electrónica del Gobierno canario. En ambos casos, esperar al último día puede dejar fuera a muchos solicitantes, especialmente cuando las ayudas se tramitan por orden de entrada o hasta agotar fondos. Presentar documentación incompleta también puede retrasar el expediente. Además, algunas convocatorias exigen mantener el alta durante un periodo mínimo. Si ese requisito no se cumple, la administración puede reclamar la devolución parcial o total de la ayuda recibida. El proceso suele ser telemático y exige identificación digital mediante certificado electrónico o sistema Cl@ve. También se solicita alta en el RETA, modelos censales correspondientes y certificados de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social. En muchas convocatorias, el beneficiario debe haber accedido previamente a la tarifa plana estatal o al sistema vigente de reducción de cuotas para nuevos autónomos. Además, puede exigirse empadronamiento en la comunidad autónoma donde se solicita la ayuda y ejercicio real de la actividad económica en ese territorio. Otro punto importante es revisar los plazos de justificación. Algunas subvenciones exigen presentar documentación adicional meses después de concederse, y no cumplir ese trámite puede provocar la pérdida del cobro. También conviene guardar cada comprobante presentado y revisar periódicamente las notificaciones electrónicas, ya que muchas administraciones comunican requerimientos solo por vía digital. La Comunidad de Madrid mantiene programas de apoyo al trabajo autónomo, entre ellos líneas vinculadas a la llamada Tarifa Cero, con condiciones sujetas a cada convocatoria publicada oficialmente por la administración regional. Andalucía y Aragón también han impulsado ayudas similares en distintos ejercicios, con sistemas de reembolso o subvención de cuotas sociales para nuevos profesionales por cuenta propia. La vigencia exacta depende de las bases reguladoras y de los presupuestos anuales. En otras regiones también pueden existir incentivos específicos para jóvenes, mujeres emprendedoras, municipios rurales o sectores estratégicos. Por eso, conviene revisar no solo la ayuda principal, sino también programas complementarios. Para quienes están iniciando actividad o llevan pocos meses como autónomos, revisar la sede electrónica de su comunidad puede marcar una diferencia económica relevante. Una solicitud presentada dentro de plazo puede traducirse en un ahorro importante durante el primer año de negocio.