En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este sábado, 13 de junio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 238,98 euros. El valor de apertura refleja una variación del 544,66963 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva.

Esto sugiere un creciente interés y confianza en su valor en el mercado.

Bitcoin Cash ha mostrado un desempeño predominantemente bajista: en la última semana retrocedió un 0.84%, una caída leve que se suma a una corrección mucho más profunda del 66.55% en el último año. Esta evolución implica una rentabilidad anual claramente negativa, con pérdida de valor sostenida que ha penalizado a los tenedores de la criptomoneda.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash se sitúa en un 72.89%, mientras que su volatilidad anual es del 55.21%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 224,5 euros.