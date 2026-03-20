En España, un trabajador autónomo es una persona que realiza una actividad económica de forma habitual, personal y directa sin estar vinculado por un contrato laboral. Es decir que son trabajadores por cuenta propia, que facturan y asumen tanto los beneficios como los riesgos de la actividad. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en marzo de 2025 España contó con 3.389.248 millones de trabajadores autónomos. En este marco, José Elías, CEO de Audax Renovables y propietario de la cadena de congelados La Sirena, lanzó una dura crítica al sistema que regula la actividad de los autónomos en España. En su propio pódcast, Búscate la vida, el emprendedor afirmó que no conoce a ningún trabajador por cuenta ajena que disfrute de bajas, horarios dignos ni estabilidad económica desde que emprende. “¿Cómo pretenden... ya no te voy a decir que sean favorables las condiciones para generar una empresa, pero que no sean desfavorables?“, comenzó Elías su reflexión. Según su experiencia, las cifras no cuadran desde el inicio: “Si te fijas en los números que tiene un autónomo cuando funda una empresa, es imposible. Los primeros cinco o seis años son de pasar hambre“. Según el artículo 5 de la Ley 32/2010, legalmente existe la posibilidad de acceder a una prestación por cese de actividad. Sin embargo, esta requiere demostrar pérdidas superiores al 10% de los ingresos anuales y haber completado un año entero de actividad. Para quienes recién empiezan, estos requisitos suponen una barrera que deja a miles de autónomos sin ninguna certeza económica. José Elías habla desde la experiencia directa con decenas de emprendedores cuando retrata el día a día del autónomo en España. “No es que sean cuatro casos aislados, es que todos los que conozco están jodidos“, afirmó el empresario y denunció que el colectivo carece de derechos laborales básicos que sí disfrutan los asalariados: "Yo no veo a ningún autónomo con derecho de paternidad, con ley de igualdad, con sábados y domingos libres o con 37 horas y media de jornada". Más allá de la carga administrativa o fiscal que representa emprender, lo que más destaca el empresario es el sacrificio personal que exige. “No veo a ningún autónomo que no trabaje 12 horas al día, que llegue a final de mes y se quede sin cobrar para poder pagar a sus empleados”, aseguró. “Algo nos está fallando en la cabeza porque, si realmente queremos que se generen empresas, o hacemos que esa gente viva como mínimo igual que uno que trabaja para otro", explicó Elías refiriéndose a las fallas en el sistema de protección para el cese de la actividad. En el pódcast, Elías dejó claro un punto de vista que repite con énfasis. Hoy en día, en España, compensa más ser empleado autónomo: “Te ganas mejor la vida siendo empleado de otro que siendo autónomo”. Desde su punto de vista, las condiciones actuales desincentivan el emprendimiento. “Estamos pidiendo a quienes emprenden que hagan lo imposible“, sentenció con rotundidad. El empresario no solo denuncia las jornadas extenuantes y la falta de ingresos, sino que también pone el foco en la carencia de coberturas básicas para quienes emprenden. En otro episodio de su pódcast, Elías explicó el origen de las mutuas, asociaciones creadas en el siglo XX para cubrir las necesidades médicas en núcleos fabriles aislados. “Se asociaban las diferentes fábricas y contrataban un médico que era el mutuo. Peso te decían: vete al mutuo, vete a la mutua", relató. Hoy, esas mutualidades colaboran con la Seguridad Social y gestionan coberturas como la incapacidad temporal o el cese de actividad del autónomo. Sin embargo, Elías lamenta que muchas de estas prestaciones no estén al alcance real del autónomo medio.