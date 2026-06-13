En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este sábado, 13 de junio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 50,57 euros. El valor de apertura refleja una variación del 189,30993 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La evolución del precio del Litecoin y el euro en los últimos tres días muestra una tendencia positiva. Esto indica que el interés y la demanda por Litecoin están aumentando en relación al euro.

En la última semana, Litecoin registró un repunte del 1.92%, señal de una leve mejora de corto plazo; no obstante, en el último año su cotización acumuló un -64.21%, lo que refleja una evolución mayormente bajista y una rentabilidad negativa para los tenedores de largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 26.17%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 52.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 48,1 euros.