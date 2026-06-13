En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este sábado, 13 de junio de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,33 euros. El valor de apertura refleja una variación del 404,183 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Si la tendencia sigue en crecimiento, podría indicar un fortalecimiento del Ripple frente al euro.

La cotización de Ripple muestra un desempeño negativo: en la última semana retrocedió un 1.42%, señal de debilidad de corto plazo y en el último año acumula una caída del 62.78%, lo que se traduce en una rentabilidad claramente negativa para los tenedores de largo plazo y pone de relieve la elevada volatilidad y presión bajista del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 40.16%, es menor que su volatilidad anual del 55.88%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.