En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este sábado, 13 de junio de 2026 en España es de 1.933,31 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,3%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que la demanda y el interés por Ethereum están en aumento.

La cotización de Ethereum muestra un retroceso moderado en el corto plazo, con una caída semanal de -0.72% y un deterioro significativo en el horizonte anual, acumulando -63.48%; esta evolución indica una rentabilidad negativa para los inversores en el último año y una tendencia bajista predominante, aunque el ajuste reciente ha sido relativamente leve frente a la fuerte corrección de los últimos doce meses.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 29.58 %, es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.50 %, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.