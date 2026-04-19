El empresario tecnológico Elon Musk volvió a referirse al impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral y anticipó un escenario de cambios profundos. A través de su cuenta de X (@elonmusk), el 17 de abril, planteó que el avance de la IA y la robótica podría transformar por completo la relación entre las personas y el trabajo. En ese contexto, el magnate sostuvo que será necesario implementar nuevas herramientas económicas para adaptarse a esta transición. Según explicó, el Gobierno debería desempeñar un rol clave frente a un eventual aumento del desempleo provocado por estas tecnologías. Musk fue contundente al señalar que un “ingreso universal alto a través de cheques emitidos por el gobierno federal es la mejor manera de lidiar con el desempleo causado por la IA”. De este modo, propone un sistema de transferencias directas como respuesta a la pérdida de puestos de trabajo impulsada por la automatización. Además, el empresario argumentó que este esquema no necesariamente generaría presiones inflacionarias. “La IA/robótica producirá bienes y servicios en exceso de lo que aumente la oferta monetaria, por lo que no habrá inflación”, argumentó. En otra publicación, Musk proyectó un escenario en el que la IA y los robots podrán realizar prácticamente cualquier tarea. “Asumiendo que la tendencia actual de la IA y la robótica continúa, lo cual parece probable, la IA y los robots podrán hacer cualquier cosa que los humanos quieran que hagan”, afirmó. Bajo esa lógica, sostuvo que estas tecnologías podrían “proporcionarnos todos los bienes y servicios que cualquiera pudiera posiblemente querer”, lo que llevaría a que “no necesitarías trabajar”. En consecuencia, planteó que el empleo dejaría de ser una obligación: “La gente podrá hacer lo que quiera con su tiempo libre. El trabajo será opcional”. El empresario también buscó despejar interpretaciones sobre sus dichos y diferenció entre lo que imagina y lo que desea. “Solo quiero separar lo que deseo que suceda de lo que predigo que sucederá”, explicó. “La gente se confunde con eso. Piensan que lo que predigo que sucederá es lo que quería que sucediera”, sostuvo y remarcó: “Lo que predigo que sucederá no es lo mismo que lo que quiero que suceda”.