En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este sábado, 13 de junio de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 74.004,47 euros. El valor de apertura refleja una variación del 343,6599 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido estabilidad. Esta tendencia sugiere un posible aumento de confianza en el Bitcoin frente a una falta de movimiento en el euro.

En la última semana, Bitcoin registró un aumento del 1.8%, lo que sugiere un leve repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización cayó un -48.38%, implicando una rentabilidad negativa significativa para quienes mantuvieron posiciones en ese periodo. En conjunto, los datos evidencian alta volatilidad, con avances puntuales que no compensan la corrección anual.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 26.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.67%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.749,8 euros.