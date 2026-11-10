La DGT establece sanciones que pueden restar hasta seis puntos del permiso por cometer determinadas infracciones al volante. Imagen ilustrativa.

La Ley de Tráfico establece un sistema de puntos que puede dejar a los conductores sin permiso de conducir si acumulan infracciones graves o muy graves. La Dirección General de Tráfico en España (DGT) aplica este régimen para sancionar determinadas conductas al volante y reducir los riesgos en las carreteras españolas.

El permiso parte, por lo general, de un saldo de 12 puntos, aunque los conductores noveles y quienes recuperan la autorización después de haberla perdido comienzan con ocho. Algunas infracciones pueden restar hasta seis puntos de una sola vez y, si el conductor agota todo su crédito, Tráfico tramitará la pérdida de vigencia del carné.

Qué infracciones pueden hacerte perder hasta seis puntos del carné de conducir

El anexo II de la Ley de Tráfico recoge las conductas que llevan aparejada la pérdida de puntos. Entre las infracciones que pueden restar seis puntos se encuentran:

Conducir con presencia de drogas en el organismo: supone la pérdida de seis puntos.

Conducir con una tasa de alcohol superior a 0,50 mg/l en aire espirado: resta seis puntos. Para profesionales y conductores con menos de dos años de antigüedad, el límite de esta sanción es superior a 0,30 mg/l.

Negarse a realizar las pruebas de alcohol o drogas: implica la retirada de seis puntos.

Utilizar el teléfono móvil sujetándolo con la mano mientras se conduce: resta seis puntos.

Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario o participar en carreras no autorizadas: son conductas que pueden implicar la pérdida de seis puntos.

Adelantar poniendo en peligro a ciclistas o sin respetar la separación mínima de 1,5 metros: supone la detracción de seis puntos.

También existen infracciones que restan cuatro puntos, como no utilizar el cinturón de seguridad, el casco o los sistemas de retención infantil, así como no respetar una señal de stop o un semáforo en rojo.

Agotar el saldo disponible obliga a tramitar la recuperación de la autorización para volver a conducir. Imagen ilustrativa.

Cuántos puntos puedes perder por acumular multas de tráfico

La legislación española establece que, como regla general, los conductores no pueden perder más de ocho puntos en un mismo día por acumulación de infracciones. Sin embargo, esta limitación tiene excepciones cuando se cometen determinadas conductas muy graves.

En esos casos, el conductor puede perder todos los puntos de una sola vez. Entre las situaciones contempladas por la DGT se encuentran conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, negarse a realizar las pruebas de detección, circular en sentido contrario o superar en más de un 50% la velocidad autorizada.

Además, las sanciones deben ser firmes en vía administrativa para que se descuenten los puntos correspondientes. El artículo 64 de la Ley de Tráfico regula este procedimiento y establece que la detracción se aplica al saldo del conductor, independientemente del tipo de permiso que tenga.

Los conductores que pierdan todos sus puntos por segunda vez deberán esperar 12 meses para obtener un nuevo permiso, salvo los profesionales, cuyo plazo es de seis meses. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Qué ocurre cuando la DGT te deja sin puntos y cómo recuperar el carné

Cuando el saldo llega a cero, la DGT tramita la pérdida de vigencia del permiso de conducir. Una vez recibida la resolución firme, el titular debe dejar de conducir cualquier vehículo para el que necesitara esa autorización.

La Administración establece un plazo de seis meses para obtener un nuevo permiso, que se reduce a tres meses para los conductores profesionales. Si el conductor vuelve a perder todos los puntos durante los tres años siguientes a la obtención de la nueva autorización, deberá esperar 12 meses, o seis meses si es profesional.

Para recuperar el permiso, también será necesario realizar un curso de sensibilización y reeducación vial y superar la prueba correspondiente. La nueva autorización comenzará con un saldo de ocho puntos, según explica la DGT.