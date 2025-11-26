La cadena de supermercados lanza un ambientador con aroma a pistacho que evoca a los chocolates más famosos del mundo.

Juan Roig, millonario y presidente de Mercadona: “Pagar impuestos es algo muy bueno”

Mercadona tiene un yogur griego con mango que es ideal para disfrutar en todo momento: cuesta menos de 50 centavos por pote

Las fragancias para el hogar se han convertido en un elemento clave del bienestar cotidiano. Lejos de ser un mero accesorio, hoy son una forma de definir la identidad de los espacios. Mercadona ha captado esta tendencia y lanza un nuevo producto que conjuga lujo, accesibilidad y diseño.

El ambientador de varitas "Pistacho Bosque Verde" está disponible en tiendas físicas y en la tienda online de la compañía. Su aroma, inspirado en los perfumes más sofisticados de Dubái, está diseñado para aportar calidez y elegancia a cualquier estancia.

Disponible en tiendas físicas y online, el nuevo producto refuerza la apuesta de Mercadona por el diseño y la funcionalidad.

Qué tipo de fragancia ofrece el nuevo ambientador de Mercadona

El nuevo ambientador se presenta en formato Mikado con un frasco de 40 ml. Incluye varitas difusoras cuya intensidad se puede regular según la cantidad utilizada. Su nota dominante es el pistacho, un perfil olfativo poco habitual en el mercado y valorado por su carácter dulce, envolvente y levemente cremoso.

Entre las principales ventajas del producto destacan su precio competitivo, fijado en 2,10 euros, y su duración aproximada de tres a cuatro semanas. Estos factores, junto con su diseño discreto y su fragancia persistente, lo posicionan como una opción asequible frente a ambientadores de gama alta.

Usuarios en redes sociales han destacado su excelente relación calidad-precio. Varios comentarios resaltan que dos o tres varitas son suficientes para aromatizar eficazmente espacios medianos, manteniendo un equilibrio entre presencia y sutileza.

Cuáles son las ventajas estéticas y funcionales del diseño

Este ambientador no solo destaca por su fragancia. Su diseño minimalista permite integrarlo con facilidad en distintos ambientes, desde interiores modernos hasta espacios cálidos o rústicos. Es una elección funcional que, al mismo tiempo, suma valor estético.

La fragancia a pistacho ha ganado popularidad tras el éxito de otros productos virales con este ingrediente, como los chocolates inspirados en Dubái. En el caso del ambientador de Mercadona, se traduce en un aroma persistente pero no invasivo, ideal para acompañar la rutina diaria.

Dónde se puede comprar y cómo se aplica correctamente

El producto puede adquirirse en cualquier establecimiento de Mercadona o en su plataforma de venta online. Su aplicación es sencilla:

Retirar el tapón del frasco Insertar las varitas difusoras Esperar unos minutos hasta que absorban el líquido Ajustar la intensidad con el número de varitas

Con un diseño discreto y aroma sofisticado, la fragancia se integra en distintos estilos de decoración.

Para prolongar su efecto, se recomienda evitar zonas con corrientes de aire o excesiva exposición solar. La fragancia, descrita como dulce y acogedora, ha sido bien recibida por quienes la han probado, generando incluso comentarios positivos entre las visitas a sus hogares.

Con esta propuesta, Mercadona fortalece su estrategia de ofrecer productos que combinan funcionalidad, tendencia y valor emocional. Una opción que eleva el ambiente del hogar sin comprometer el presupuesto.