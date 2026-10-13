El especialista sostiene que los nuevos diseños de fabricación encarecen el mantenimiento de los coches.

Enrique Álvarez, mecánico, lanzó una advertencia sobre el futuro del sector automotor: en 5 años, mantener un vehículo podría convertirse en un gasto imposible de asumir para muchas personas.

El especialista sostiene que los nuevos diseños de fabricación encarecen las reparaciones al obligar a sustituir piezas completas en lugar de componentes pequeños.

En un video publicado en la cuenta de Facebook de Talleres Piba, mostró el caso de una barra estabilizadora y comparó los costes de una reparación que, según explicó, pasó de unos 28 euros a cerca de 400 euros .

¿Por qué Enrique Álvarez cree que mantener un vehículo será más caro?

El mecánico relaciona su pronóstico con los cambios en el diseño de los automóviles y la reducción de la calidad de determinados componentes. Durante el video de Talleres Piba, explicó: “Porque la reducción de calidad y los nuevos diseños de fabricación no se pueden sostener”.

Enrique Álvarez advierte sobre el aumento del coste de las reparaciones de vehículos. Facebook - Talleres Piba

Según Álvarez, algunos fabricantes dejaron de vender determinadas piezas por separado. Esto obliga a los talleres a reemplazar conjuntos completos cuando una avería afecta únicamente a un componente pequeño.

A su juicio, esta práctica incrementa el coste de las reparaciones y dificulta que los conductores puedan mantener sus coches.

El mecánico alerta por los altos costos para mantener un coche en el futuro

El especialista resumió su preocupación con una advertencia: “En 5 años nadie va a tener la capacidad financiera para mantener un vehículo”. La frase refleja su previsión sobre el impacto económico de las reparaciones, aunque no constituye una proyección estadística sobre todos los automóviles.

“Estamos multiplicando por 200, por 300, por 8,000 los costes de reparación de los vehículos por este tipo de diseños”, sentenció.

¿Qué avería utilizó para explicar el aumento de los costes?

En la grabación, el mecánico mostró una barra estabilizadora de un vehículo europeo de 2012. Explicó que se había roto la abrazadera que la sujeta a la horquilla de fijación a la cuna del motor.

Según relató, antes era posible comprar esa pieza por separado por unos 8 o 9 euros . Sin embargo, aseguró que el fabricante ya no la comercializaba de esa manera y que era necesario sustituir un conjunto más costoso.

“Ahora, para poner esta horquilla, que antes valía de 8 a 10 euros, tú ponías tu horquilla y mantenías la barra estabilizadora delantera completa. Bueno, no, pues no la venden suelta ya. Y vale, creo que son unos 350 euros”, explicó.

La diferencia supone un aumento considerable en el ejemplo que presentó. El mecánico sostiene que este tipo de situaciones puede elevar el gasto de mantenimiento de los coches y complicar la economía de sus propietarios.