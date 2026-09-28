En medio del agravamiento del conflicto por la vivienda, la firma de hipotecas cae un 3,5%, según el INE. (Fuente: Shutterstock).

Este lunes será una jornada “muy larga” de negociaciones con los partidos políticos para tratar de sacar adelante el decreto ley de vivienda y llevarlo mañana, martes, al Consejo de Ministros, vaticinó Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. El día, que se espera muy duro, tal como reconoció el dirigente canario, comenzó con el dato de que julio registró la mayor caída interanual en 25 meses en la firma de hipotecas, según el informe que esta mañana publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el organismo oficial informó que el número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad fue de 43.372, cifra que explica un descenso de un 3,5% en tasa anual.

Por otra parte, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas aumentó un 10,9% y se situó en 180.785 euros, mientras el tipo de interés medio en las nuevas hipotecas se situó en el 3,01%. Hay más. El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) creció un 20,0%.

Si a estas subidas del importe de las hipotecas, se les añaden las que vienen registrando los precios de los alquileres, se entiende la fuerte reacción de los colectivos que acampan en Sol, entre ellos el Sindicato de Inquilinas, que exigen al Gobierno y a sus socios medidas contundentes en el decreto `Maricarmen´, el nombre de la anciana de 87 años que sufrió un desahucio el pasado 23 de septiembre. Los manifestantes esperan quede aprobado mañana en el Congreso de los Diputados.

Tipo de interés de las hipotecas

Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio fue del 3,01% y el plazo medio de 26 años. Según los datos del INE, el 37,7% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 62,3% a tipo fijo.

En cuanto el tipo de interés medio al inicio fue del 2,97% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 3,03% para las de tipo fijo.

Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio fue del 3,01%. (Fuente: Shutterstock).

Hipotecas con cambios registrables

El número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad disminuyó un 18,6% en julio en tasa anual.

En lo que hace a las modificaciones con la misma entidad financiera, éstas se redujeron un 19,3%, las subrogaciones al deudor (cambia el titular) un 19,6% y las subrogaciones al acreedor (cambia de entidad) un 3,8%.

Asimismo, siempre de acuerdo al organismo estadístico, un 82% de las 10.926 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

Resultados por comunidades autónomas

El INE destacó que las comunidades con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en julio fueron Illes Balears (8,6%), Principado de Asturias (8,1%) y Galicia (7,1%). El ranking lo completan Castilla y León (6%), Cataluña (4,9%), Murcia (2,9%) y Comunidad Valenciana con apenas un 0,2%.

Por su parte, las regiones que presentaron mayores descensos fueron Cantabria (-26,9%), seguida de Aragón con una caída de un 20,5% y La Rioja que sufrió una bajada de 19,7 puntos porcentuales. El listado continúa con Canarias (18,4%) y País Vasco (-16%). También muestran un comportamiento negativo Andalucía (-9,3%) y Madrid (-5,2%), con descensos superiores al promedio nacional; y Extremadura (-3,2%), Castilla-La Mancha (-1,4%) y Navarra (-0,2%).

Un 82% de las 10.926 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés. (Fuente: Shutterstock).

Cambio de ciclo

Para Juan Villén, director general de idealista/hipotecas, “la caída del volumen de hipotecas sobre viviendas registradas en julio empieza a mostrar claramente el cambio de ciclo que llevamos observando en los últimos meses, consecuencia de los altos precios de la vivienda – que redujeron las transacciones de compra-venta - y la subida de tipos de interés que empieza a mostrarse en los precios de hipotecas formalizados”.

Con todo, Villén asegura que los precios seguirán escalando en los próximos meses. Así es que de acuerdo al experto del portal inmobiliario, “este encarecimiento de precio es, sin duda, una mala noticia para quienes estén buscando una hipoteca así como para quienes tengan una hipoteca variable, o mixta con un plazo fijo corto, y que puedan ver en los próximos meses cómo se encarecen sus cuotas mensuales”.

Escapar de las variaciones del Euríbor

“Dado que esperamos que este encarecimiento continúe en los próximos meses, recomendamos a todos los que tienen exposición a las variaciones del euríbor que revisen las condiciones que pueden obtener, pues aún existen ofertas en el mercado a tipo fijo y mixto claramente por debajo del euríbor, lo cual sin duda supondría un ahorro inmediato, además de la tranquilidad de no sufrir subidas adicionales en el futuro”, concluye director general de idealista/hipotecas.