Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando arranques el coche, que no esté puesto el aire acondicionado nunca”.

Arrancar el coche y salir de inmediato es una rutina tan automática que pocos conductores se detienen a pensar qué sistemas están trabajando en esos primeros segundos.

La creencia más extendida es que dejar el aire acondicionado activado no tiene ninguna consecuencia relevante. Después de todo, el sistema volverá a funcionar automáticamente la próxima vez que se encienda el vehículo.

Sin embargo, el mecánico Juan José Ebenezer sostiene exactamente lo contrario. En un video publicado en redes sociales, lanzó una advertencia contundente: “Cuando arranques el coche, que no esté puesto el aire acondicionado nunca”.

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando arranques el coche, que no esté puesto el aire acondicionado nunca”

Por qué el aire acondicionado es un problema al arrancar

Según señala el especialista, la clave radica en un momento muy específico: los instantes iniciales de la vida del motor.

Cuando se rota la llave o se acciona el botón de encendido, el vehículo comienza a gestionar múltiples procesos electrónicos de manera simultánea. La batería, la centralita y diversos sistemas se activan con el fin de poner en marcha el automóvil.

Para Ebenezer, incorporar el aire acondicionado a esta ecuación implica agregar una demanda adicional en un momento en el que el motor todavía busca estabilizarse.

La advertencia es sorprendente porque no está vinculada al consumo de combustible, una de las inquietudes más comunes entre los conductores. Según asegura, el enfoque reside en el desgaste mecánico.

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando arranques el coche, que no esté puesto el aire acondicionado nunca”

Influencia de los primeros segundos en el automóvil

El mecánico explica que el propulsor debe vencer inicialmente su propia inercia para alcanzar un régimen de funcionamiento estable.

Durante esa fase, el sistema eléctrico ya está soportando una carga importante. Si el climatizador ha estado activado desde el trayecto anterior, el vehículo deberá alimentarlo prácticamente desde el primer momento.

A esto se suma otro factor: la entrada en funcionamiento del compresor del aire acondicionado.

Desde la perspectiva de Ebenezer, ese componente introduce una carga mecánica adicional que obliga al motor a realizar un esfuerzo extra cuando todavía no ha terminado de estabilizarse.

El hábito clave que deberías adoptar hoy

Es interesante observar que la recomendación no inicia al encender el vehículo, sino al desconectarlo. El experto sugiere desactivar el aire acondicionado unos momentos antes de detener el automóvil.

De este modo, cuando se vuelva a utilizar el coche, el sistema permanecerá desactivado y no se activará automáticamente desde el primer instante.

Este gesto requiere solo un breve momento, pero, según indica, previene que el motor enfrente cargas adicionales innecesarias durante una de las etapas más críticas de su funcionamiento.

La recomendación, aunque parezca trivial, es de suma importancia. Un simple gesto que toma solo un segundo podría prevenir una sobrecarga en el instante más crítico para el motor. Esta explicación es la razón por la que la advertencia ha suscitado tanto interés entre miles de conductores, ya que desafía una rutina cotidiana que rara vez se reconsidera.

A pesar de que encender el vehículo con el aire acondicionado activado no provocará una avería inmediata, Ebenezer sostiene que la acumulación de esfuerzos innecesarios a lo largo del tiempo puede pasar factura.

Por ello, enfatiza la importancia de una acción tan sencilla como olvidada: apagar el aire acondicionado antes de retirar la llave.