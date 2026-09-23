Juanjo Jiménez, mecánico: “Si quieres que el filtro antipartículas de tu coche jamás en la vida se obstruya, te voy a dar un trucazo”

El mantenimiento del coche es un desafío constante para los conductores modernos, especialmente cuando se trata de elementos anticontaminación tan sensibles como el sistema de escape. En este contexto, el conocido experto en mecánica Juanjo Jiménez ha compartido recientemente a través de sus redes sociales una serie de pautas fundamentales.

Su objetivo principal es evitar las temidas averías mecánicas y el costoso reemplazo de un componente vital para la salud del motor de cualquier vehículo actual.

¿Qué es el filtro antipartículas y por qué se obstruye?

El filtro antipartículas, conocido técnicamente como DPF en vehículos diésel y GPF en modelos de gasolina, es un dispositivo diseñado para retener las partículas nocivas de hollín generadas durante la combustión.

Sin embargo, tal como advierten los expertos en automoción, este componente sufre especialmente con el uso urbano intensivo. Los trayectos cortos y frecuentes impiden que el motor alcance la temperatura idónea, acumulando residuo sólido en el panal interior hasta bloquear el flujo de los gases de escape.

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¿Cuál es el “trucazo” del mecánico para limpiarlo?

Para solucionar este inconveniente, el especialista Juanjo Jiménez propone un método tan sencillo como efectivo basado en la regeneración natural. “Si quieres que el filtro antipartículas de tu coche jamás en la vida se obstruya, te voy a dar un trucazo”, aseguró.

El “trucazo” consiste en salir periódicamente a vías rápidas, como autovías o autopistas, y circular durante unos 15 o 20 minutos manteniendo el motor alegre , por lo general entre las 2,000 y las 3,000 revoluciones por minuto.

Este régimen elevado incrementa la temperatura de los gases de escape hasta alcanzar los grados necesarios para incinerar el hollín acumulado.

¿Qué precauciones se deben tomar antes de aplicar el consejo?

A pesar de la eficacia de este truco para alargar la vida útil del sistema anticontaminación, es fundamental respetar una condición mecánica clave mencionada en las declaraciones originales del mecánico: realizar este proceso únicamente cuando el coche se encuentre a su temperatura de servicio óptima.

Forzar un motor frío exigiéndole altas revoluciones para limpiar el escape puede provocar un desgaste prematuro y severo en componentes internos tan costosos como el turbocompresor o los segmentos de los cilindros.

¿Cómo saber si tu coche necesita una regeneración urgente?