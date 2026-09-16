El especialista y creador de contenido cuestionó una de las recomendaciones que algunos fabricantes realizan sobre las transmisiones automáticas y explicó qué mantenimiento considera necesario para evitar averías y gastos elevados en el taller.

Los autos con caja de cambios automática se han convertido en una alternativa cada vez más elegida por los conductores, principalmente por la comodidad que ofrecen al manejar. Sin embargo, su mantenimiento continúa generando dudas entre quienes buscan prolongar la vida útil del vehículo y evitar reparaciones costosas.

En este contexto, el mecánico Juan José Ebenezer compartió en sus redes sociales una advertencia dirigida a los propietarios de este tipo de automóviles. Según explicó, ignorar el mantenimiento de la transmisión puede terminar en una avería cuya reparación implique un importante gasto.

El especialista y creador de contenido cuestionó una de las recomendaciones que algunos fabricantes realizan sobre las transmisiones automáticas y explicó qué mantenimiento considera necesario para evitar averías y gastos elevados en el taller.

Juan José Ebenezer, mecánico, cuestiona el mantenimiento de las cajas automáticas: " La caja de cambio automática necesita mantenimiento”

Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido, cuestionó la idea de que las cajas de cambios automáticas no necesitan mantenimiento. En una publicación realizada en su cuenta de TikTok, donde reúne a casi 375.000 seguidores, señaló que algunos fabricantes indican que el aceite de estas transmisiones no necesita ser reemplazado .

“Me da igual lo que diga el fabricante, la caja de cambio automática necesita mantenimiento”, afirmó el especialista. Para Ebenezer, los propietarios deben prestar atención al estado de los fluidos de la transmisión y realizar las tareas correspondientes antes de que aparezca una avería.

El mecánico también hizo extensiva su recomendación a los vehículos con transmisión manual. Según explicó, tanto en un cambio automático como en uno manual, corresponde cambiar el líquido y, cuando el sistema lo incorpora, también el filtro.

Su planteamiento se basa en la importancia del mantenimiento preventivo para conservar el funcionamiento de la caja de cambios durante más tiempo. De esta manera, sostiene que esperar a que aparezca una falla puede terminar resultando mucho más costoso.

Qué puede pasar si no se realiza el mantenimiento

Ebenezer advierte que las consecuencias de descuidar la transmisión pueden aparecer cuando el vehículo comienza a presentar una avería. En esos casos, la intervención sobre una caja automática puede requerir desmontarla o realizar trabajos especializados que elevan considerablemente el costo de la reparación.

El especialista puso como ejemplo el gasto que puede representar una falla en este componente. Según afirmó, incluso una reparación que parezca menor puede terminar con una factura de entre 1.500 y 2.000 euros.

La cifra contrasta con el costo que supone realizar periódicamente las tareas de mantenimiento, como el cambio del aceite y del filtro cuando corresponde. Además, una avería implica dejar el vehículo en el taller durante el tiempo necesario para completar la reparación.

Por este motivo, el mecánico sostiene que el mantenimiento preventivo puede ser una alternativa para reducir el riesgo de afrontar gastos elevados cuando aparezca un problema en la transmisión.

El mantenimiento puede ayudar a evitar reparaciones costosas

Para Ebenezer, realizar el mantenimiento de la caja de cambios no significa que el vehículo quede completamente protegido frente a cualquier avería. Una transmisión puede presentar problemas aun cuando haya recibido los cuidados correspondientes.

Sin embargo, el especialista considera que mantener correctamente estos componentes puede ayudar a reducir la frecuencia de determinados problemas o, en caso de que aparezcan, limitar el costo de la reparación.

“Si le haces caso a un mecánico, se te podrá averiar, pero te aseguro que o la avería es más barata o ni siquiera se te avería”, sostuvo Ebenezer al explicar su postura.

La advertencia pone el foco en una parte del automóvil que puede pasar inadvertida para los conductores hasta que aparece un problema. Para el mecánico, prestar atención al líquido y al filtro de la transmisión forma parte de las tareas que pueden contribuir al cuidado de la caja de cambios automática.