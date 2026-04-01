La búsqueda de un coche fiable se ha convertido en una prioridad absoluta para los conductores que no quieren dejarse el sueldo en reparaciones constantes. Ante la enorme variedad de marcas y motorizaciones que inundan los concesionarios, los consejos de los profesionales que trabajan a diario a pie de taller se han vuelto extremadamente valiosos para los compradores. El mecánico y creador de contenido Juan José Ebenezer ha compartido con sus miles de seguidores su visión sobre cuál es la marca que siempre aconseja adquirir. Para este especialista, el acierto no depende del diseño exterior o de las grandes pantallas del habitáculo. El secreto reside exclusivamente en la calidad del moto. “Siempre te voy a recomendar comprar coches de esta marca. Tienen motores fiables, seguros y que se comportan muy bien”, afirma el mecánico en un vídeo que ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Según su experiencia directa, el porcentaje de fallos mecánicos graves en estos vehículos es mínimo comparado con lo que hay en el mercado actual. Juan José se refiere específicamente a Toyota, una firma japonesa que lleva décadas liderando las listas mundiales de fiabilidad. El experto destaca que la arquitectura y el diseño de los propulsores de esta marca reducen al mínimo los riesgos de sufrir visitas inesperadas y costosas al taller mecánico. A pesar de su firme recomendación, el mecánico también aclara algunos puntos importantes para que los futuros compradores no se lleven sorpresas. Uno de los aspectos que diferencia a esta marca de otros gigantes de la automoción europea es el precio y la exclusividad de sus piezas de sustitución. El especialista explica que otros grupos automovilísticos como VAG o Stellantis suelen tener más recambios alternativos y económicos debido al gran volumen de vehículos similares en circulación. Los componentes originales de la marca japonesa suelen tener un coste más elevado y una distribución más exclusiva. “El mantenimiento tenemos que asumir que vale dinero”, recuerda Juan José Ebenezer para concienciar a los conductores. Sin embargo, el experto insiste en que una vez que se asume ese coste periódico, el porcentaje de averías reales y costosas que presenta esta marca es ridículamente pequeño. Para exprimir al máximo la legendaria vida útil de estos vehículos y evitar precisamente el alto coste de sus recambios, Juan José Ebenezer insiste en un mantenimiento preventivo riguroso. Según su perspectiva, no se debe escatimar en las revisiones oficiales, los cambios de aceite y fluidos a tiempo, y las inspecciones de componentes clave como la distribución y el sistema híbrido si lo tuviera. Este cuidado constante es la inversión particular que garantiza que la tasa de averías se mantenga insignificante durante cientos de miles de kilómetros, confirmando por qué el experto los recomienda sin dudarlo.