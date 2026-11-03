Alerta por drones: Rumanía registra 56 incursiones aéreas desde el inicio de la guerra

La OTAN activó dos cazas españoles desplegados en Rumanía durante la noche del lunes 2 al martes 3 de noviembre, después de que los sistemas de vigilancia detectaran dos objetos aéreos apenas a un kilómetro de la frontera con Ucrania.

Los aviones despegaron desde la Base Aérea 57 Mihail Kogălniceanu, situada cerca de Constanza, en la costa del mar Negro. Ante la proximidad de los posibles drones, las autoridades rumanas emitieron una alerta preventiva y pidieron a los habitantes de la zona que permanecieran en sus casas.

La advertencia se mantuvo durante 38 minutos y fue retirada después de que se comprobara que ninguno de los objetos había penetrado en el espacio aéreo rumano. El episodio se suma a una serie de incidentes registrados en el este de Europa desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

La OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos preparan nuevas negociaciones para alcanzar la paz en Ucrania Shutterstock

Por qué despegaron dos cazas españoles de la OTAN en Rumanía

El despliegue se produjo después de que los radares detectaran dos objetos aéreos cerca de la frontera entre Rumanía y Ucrania. Su proximidad al territorio rumano motivó la intervención de los aviones españoles que participan en las operaciones de vigilancia de la OTAN.

Según informó EFE, las autoridades rumanas emitieron la alerta a las 23.43 horas del lunes (21.43 GMT) y recomendaron a la población de la zona permanecer en sus viviendas como medida preventiva.

El aviso se levantó 38 minutos después, una vez descartada cualquier violación del espacio aéreo nacional. Por tanto, aunque la presencia de los objetos activó los protocolos de seguridad, no se registró ninguna incursión en territorio rumano durante este episodio.

No es la primera vez que los aviones de la Fuerza Aérea Española deben despegar ante situaciones similares. En los últimos meses se han producido varias alertas relacionadas con la presencia de drones cerca de la frontera ucraniana.

Alerta por drones: Rumanía registra 56 incursiones aéreas desde el inicio de la guerra

La situación en la frontera oriental de la OTAN se ha convertido en un foco recurrente de preocupación desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con la información difundida por EFE, Rumanía ha registrado 56 incursiones no autorizadas en su espacio aéreo desde febrero de 2022. Durante ese período, seis drones fueron abatidos en territorio rumano, uno de ellos por cazas españoles el pasado 16 de agosto.

Las alertas también han afectado a las operaciones civiles. El pasado fin de semana, las autoridades rumanas llegaron a cerrar temporalmente un aeropuerto situado en el este del país ante una nueva advertencia por la presencia de drones.

Rumanía forma parte tanto de la Unión Europea como de la OTAN, por lo que la seguridad de su espacio aéreo constituye una de las prioridades de las operaciones de vigilancia de la Alianza Atlántica en el este europeo.

La OTAN, la UE y Estados Unidos preparan nuevas reuniones sobre la guerra en Ucrania

La nueva alerta en la frontera rumana y la confirmación del Ministaerio de Defensa, coinciden con una semana de intensa actividad diplomática para buscar una salida a la guerra. La Comisión Europea confirmó que este miércoles 4 de noviembre se celebrará en Bruselas una reunión de alto nivel con representantes de Ucrania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, la OTAN y el Banco Mundial.

El encuentro estará centrado en los próximos pasos hacia una paz duradera y en las perspectivas de reconstrucción económica de Ucrania una vez finalizado el conflicto.

Por qué despegaron dos cazas españoles de la OTAN en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Collage Canva con fotos de EFE

La portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, explicó que la reunión permitirá dar continuidad a los contactos mantenidos anteriormente en Miami con representantes ucranianos y estadounidenses.

El objetivo, según precisó la portavoz, “es avanzar hacia una paz duradera y sostenible en Ucrania”. Las conversaciones abordarán especialmente la reconstrucción y la prosperidad del país en la etapa posterior a la guerra.

En paralelo, Estados Unidos anunció una nueva ronda de negociaciones técnicas entre Rusia y Ucrania para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, bajo mediación estadounidense.

El enviado especial de Washington, Steve Witkoff, señaló que las conversaciones se centrarán en los acuerdos de seguridad posteriores a la guerra, la desescalada del conflicto y la asistencia humanitaria.

La coincidencia de estos encuentros con las nuevas alertas aéreas en Rumanía refleja los dos escenarios que atraviesa actualmente el conflicto: mientras la OTAN mantiene sus operaciones de vigilancia en la frontera oriental europea, las principales potencias occidentales buscan avanzar en las negociaciones para poner fin a la guerra.