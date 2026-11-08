Una piedra de más de 30 kg hallada en Noruega cambiaría lo que se sabe sobre la navegación y el anclaje en la Edad de Piedra.

Una piedra de más de 30 kilos encontrada bajo el mar en Noruega podría cambiar lo que se conoce sobre la navegación durante la Edad de Piedra. El objeto parece ser un ancla, tiene una ranura alrededor de toda su superficie y fue descubierto cerca de Hespriholmen, un islote donde existió una antigua cantera de piedra verde.

Los arqueólogos creen que pudo utilizarse como ancla para mantener las embarcaciones en una posición estable mientras transportaban grandes bloques de roca. Si se confirma, podría convertirse en el ancla más antigua del mundo identificada hasta ahora.

¿Dónde encontraron la posible ancla más antigua del mundo?

El hallazgo se produjo en Hespriholmen, un islote situado a unos cinco kilómetros de la costa occidental de Noruega, en aguas caracterizadas por fuertes corrientes y oleaje. Según informó Science Norway el 12 de octubre de 2026, los investigadores descubrieron la piedra en 2025, a unos 20 metros de profundidad, sobre un depósito de residuos de una antigua cantera prehistórica.

La pieza tiene una ranura pronunciada que rodea toda su superficie. Durante una expedición reciente, los especialistas sujetaron una cuerda alrededor de esa hendidura y lograron sacarla del agua. “Parecía muy bien equilibrada. Fácil de subir con una simple cuerda”, explicó el arqueólogo Arild Skjæveland Vivås, del Museo Marítimo de Stavanger.

El objeto pesa más de 30 kilos, por lo que los investigadores consideran que sería demasiado grande para haber funcionado como un simple peso para redes de pesca.

Hallan en Noruega una piedra de más de 30 kilos con ranura que podría ser el ancla de la Edad de Piedra más antigua del mundo. Arild Skjæveland Vivås

¿Por qué creen que la piedra funcionaba como un ancla?

La principal hipótesis es que la piedra servía para mantener las embarcaciones sujetas cerca de la costa mientras sus ocupantes cargaban los bloques de piedra verde que extraían de la cantera.

“Estoy absolutamente convencido de que esto sirvió como ancla”, afirma Leif Inge Åstveit, del Museo Universitario de Bergen, quien dirige las investigaciones junto con Vivås.

El arqueólogo Hein Bjerck, profesor emérito del Museo Universitario de NTNU y especialista en la Edad de Piedra costera, también considera posible esta interpretación. “Es bastante emocionante. Y muy inusual. Pero, basándome en el lugar donde fue encontrada, en el hecho de que estuviera exactamente ahí, diría que es un ancla de la Edad de Piedra”, afirma.

“Las condiciones climáticas allí son muy duras, y debieron haber acercado sus embarcaciones hasta la orilla para cargar piedras a bordo. Por lo tanto, contar con algún tipo de punto de amarre allí probablemente habría sido útil”, añade.

¿Qué tiene de especial este descubrimiento?

La importancia del objeto está relacionada con su posible antigüedad. La cantera de Hespriholmen estuvo activa durante un periodo estimado de entre 5,000 y 9,000 años. Los habitantes de la región acudían al islote para extraer piedra verde, un material utilizado para fabricar hachas que después se distribuían por distintas zonas de Noruega.

“La gente venía aquí a pescar, cazar mamíferos y quizás a recoger huevos en el islote. Y entonces descubrieron esta fuente de jade”, cuenta Vivås. En realidad, se trata de piedra verde o greenstone, no necesariamente de jade mineralógico.

Los especialistas destacan que las anclas de piedra más antiguas con datación segura conocidas hasta ahora corresponden a la Edad del Bronce y fueron encontradas en el Mediterráneo. Por eso, si se confirma su función, el objeto noruego podría adelantar considerablemente la evidencia arqueológica de esta tecnología.

Los estudios que confirmarían el histórico descubrimiento

Aunque los investigadores están entusiasmados, reconocen que necesitan publicar los resultados y someterlos a una revisión científica independiente antes de establecer conclusiones definitivas.

“Estamos muy emocionados. Creemos que es un hallazgo increíblemente emocionante”, dice Vivås. El investigador también advierte: “Antes de poder afirmar algo con certeza, debe publicarse y someterse a revisión por pares. Somos un grupo de especialistas de todo el sur de Noruega, expertos en arqueología subacuática de la Edad de Piedra. Ninguno de nosotros ha visto jamás algo parecido. Es algo muy especial”.

El descubrimiento también aporta pistas sobre las capacidades de navegación de aquellas comunidades. En Noruega no se conservaron embarcaciones de esa época, pero los arqueólogos consideran que pudieron utilizar botes cubiertos con pieles de animales o incluso balsas para trasladar las pesadas cargas.

“Es absolutamente increíble que la gente de la Edad de Piedra tuviera el conocimiento y la tecnología para viajar con seguridad hasta allí y regresar, transportando cargas tan pesadas”, concluye Vivås.