Las escuelas de nueve regiones del país permanecerán cerradas el lunes 2 de noviembre.

El calendario laboral de 2026 deja una oportunidad para alargar el descanso a comienzos de noviembre, aunque no será igual en toda España. El Día de Todos los Santos cae este año domingo, y la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado recoge las nueve comunidades autónomas que trasladaron la festividad al lunes siguiente.

En esos territorios, el lunes 2 de noviembre será festivo retribuido y no recuperable, lo que también implica la suspensión de clases para los estudiantes durante esa jornada, mientras que en el resto del país la actividad escolar continuará con normalidad.

La decisión de trasladar o no la fecha queda en manos de cada comunidad, que tiene la facultad de definir cómo distribuye sus festivos cuando estos coinciden con el fin de semana.

Las comunidades donde los colegios cerrarán el lunes 2

En estas nueve regiones las escuelas cerrarán y los estudiantes tendrán un fin de semana de tres días, ya que el lunes 2 de noviembre se suma como jornada no laborable:

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla)

Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza)

Asturias (Asturias)

Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife)

Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo)

Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora)

Extremadura (Badajoz, Cáceres)

Madrid (Madrid)

Navarra (Navarra)

Las clases estarán suspendidas durante estos tres días:

Sábado 31 de octubre

Domingo 1 de noviembre

Lunes 2 de noviembre

Los estudiantes de estas comunidades tendrán un fin de semana largo de tres días. Shutterstock

En el caso particular de la Comunidad de Madrid, los vecinos de la capital tendrán además otro día libre en el mismo mes, ya que el lunes 9 de noviembre se celebra el día de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la ciudad.

Dónde el lunes será una jornada normal

En Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, la Región de Murcia, el País Vasco, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla, el lunes 2 de noviembre no figura como festivo autonómico. Salvo que exista una fiesta local específica, la jornada se desarrollará con normalidad en esos territorios.

Antes de organizar un viaje o pedir días libres, conviene revisar el calendario del propio municipio, ya que algunas localidades pueden tener festivos propios que no dependen de la decisión autonómica.

Los festivos que quedan para cerrar el año

El calendario de 2026 reúne catorce días festivos en total, de los cuales doce son nacionales o autonómicos y dos quedan a criterio de cada ayuntamiento.

El calendario escolar de 2026 todavía reserva otros días libres antes de fin de año. Shutterstock

Tras el feriado de octubre, restan el 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción y el 25 de diciembre por Navidad, que este año cae viernes y habilita otro fin de semana largo para despedir el año.