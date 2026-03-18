El restaurante Rhudo, el ambicioso proyecto gastronómico impulsado por los futbolistas de la liga española Antoine Griezmann y Marcos Llorente, bajó definitivamente la persiana tras apenas dos años de actividad. Este lujoso establecimiento, que prometía convertirse en uno de los referentes de la alta cocina en Madrid, cierra sus puertas dejando una deuda millonaria que ronda los cuatro millones de euros, según los datos públicos del concurso de acreedores. Ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca de la capital española, Rhudo abrió sus puertas en enero de 2024 con una inversión millonaria y un concepto que combinaba gastronomía de alto nivel con un ambiente social premium. Los futbolistas Griezmann y Llorente, ambos destacados jugadores del Atlético de Madrid y figuras clave en la liga española, formaron parte del grupo de socios junto a otros nombres conocidos. El chef Paco Roncero estuvo al frente de la propuesta culinaria, mientras que actores como Miguel Ángel Silvestre y Álex González también aparecían vinculados al proyecto en sus inicios. Sin embargo, pese a las altas expectativas y la gran acogida inicial, el local no logró mantener la rentabilidad. La sociedad gestora del restaurante, 331 RHUDO V64 S.L., entró en concurso de acreedores a principios de 2026 ante el Juzgado de lo Mercantil nº 18 de Madrid. El pasivo reconocido asciende a aproximadamente 3,7 millones de euros, una cifra que refleja tanto las elevadas pérdidas operativas acumuladas durante 2025 como las deudas generadas con proveedores, Hacienda y la Seguridad Social. Tras dos años exactos desde su inauguración, el cierre de Rhudo representa un duro golpe para la apuesta empresarial de Griezmann y Llorente en el sector de la restauración. Aunque el restaurante Rhudo contaba con una ubicación privilegiada en Madrid, un chef de renombre y el atractivo de contar con dos estrellas de la liga española como Antoine y Marcos, las críticas iniciales al concepto y la dura competencia en el sector hostelero madrileño terminaron pasando factura. Las pérdidas se acumularon rápidamente, pasando de un déficit de unos 660.000 euros al cierre de 2024 a la deuda millonaria actual. Rhudo tenía capacidad para 400 personas en un espacio de más de 2000 metros cuadrados. Con un decorado futurista, funcionaba de restaurante y como lounge club, por lo que funciobana hasta las 4:30 de la mañana los fines de semana. Por su parte, Roncero era quien diseñó el menú en el comienzo, en donde abundaba una oferta de cocina mediterránea influenciado por lo latino, tal como brioche de bogavante, arroz con jarrete asado o carpaccio de pulpo. Vale destacar que el proyecto había logrado grandes marcas en sus inicios: su facturación en la primera etapa alcanzó los 6,1 millones de euros, pero, con el paso de los meses, estos números fueron bajando y el balance quedó en rojo.